Сі Цзіньпін може використати можливість впливу на Путіна для подальших переговорів з Трампом, - політолог Ліхачов

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Точки дотику між США та Китаєм безумовно є. І Китай зараз виступає в сильній позиції, бо виглядає це так ніби Трампу потрібна підтримка Сі Цзіньпіна для того, щоб дотиснути Путіна до якоїсь мирної угоди. Китайський лідер може користуватись цією зацікавленістю Трампа в його допомозі й намагатись виторгувати щось за це. Якщо він справді буде готовий допомогти президенту США, то це буде свідчити про конструктивні настрої китайської сторони, які можуть позитивно вплинути на гіпотетичну торгівельну війну", - пояснив Ліхачов.

За словами політолога, Дональд Трамп розглядає Китай як конкурента, втім, з яким можна домовитись про поділ економічних сфер впливу

"Сі Цзіньпін може використати факт можливого впливу на Путіна у подальших перемовинах з Трампом. Дональд Трамп готовий до налагодження стратегічної конструктивної співпраці з Китаєм. Хоча він і вважає Китай конкурентом, в його картині світового порядку є можливий поділ на геополітичну та геоекономічну мапи світу на зони впливу. Трамп переконаний, що про це з Китаєм можна домовитись", - наголосив політолог.

Політолог додав, що дуже важливим фактором у майбутніх переговорах щодо врегулювання війни є те, чи сприймає Дональд Трамп Україну як суб'єкта таких перемовин.

"Повертаючись до перспектив гіпотетичного врегулювання російсько-української війни важливо зазначити, що важливим є те, чи Дональд Трамп вважає Україну суб'єктною у переговорах. Чи він буде вирішувати долю України на переговорах з Путіним. І не важливо чи буде це питання вирішуватись з допомогою Сі Цзіньпіна, чи без нього, важливо чи сам Трамп буде враховувати позицію України. Це набагато вагоміший фактор", - додав він.