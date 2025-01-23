Ідея Трампа про врегулювання війни за 100 днів виглядає як подарунок Путіну, - військовий оглядач Пехньо

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо ідеї Дональда Трампа завершити війну за 100 днів, то на мою думку це виглядає як подарунок для Путіна. Мовляв, ось тобі 100 днів, щоб ти вигнав українців з Курської області й повністю окупував Донеччину. З іншого, зважаючи на заяви Трампа, я не здивуюсь, що він не знає про факт існування Курської області та присутність наших військ там. Втім, коли вперше прозвучала історія про 100 днів для Кіта Келлога, то це реально звучить як відстрочка для Путіна. Неначе йому дають час на те, щоб він досяг своїх цілей, а потім якщо він далі буде брикатись, то тоді США вже почнуть серйозні речі робити проти РФ", - вважає Пехньо.

Оглядач наголосив, що реальний вплив на економіку РФ, а відповідно можливість вести війну далі, матиме падіння цін на енергоносії у світі.

"Для Росії не так страшні якісь митні обтяження з боку США на товари російського імпорту, про які говорив Дональд Трамп, як енергоносії. Якщо адміністрація Трампа справді буде реалізовувати ту політику, яку він обіцяв, то це дійсно позначиться на Росії. Здешевлення енергоносіїв для американців прямо пропорційно вплине на економіку РФ. Бо якщо в США відбудеться здешевлення енергоносіїв, то і в цілому світі буде такий процес", - зауважив він.