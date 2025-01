"Все йде, як іде": Зеленський прокоментував можливість скорочення підтримки від США

Про це він повідомив під час відвідування виставки Your country first - Win with us в Українському домі в середу в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму, передає "Інтерфакс".

"Команди працюватимуть над зустрічами, буде декілька зустрічей, різних, командних зустрічей насамперед. А потім працюватимемо вже над майбутньою зустріччю з президентом", - сказав він.

Крім цього, відповідаючи на запитання, чи очікується скорочення допомоги від США, Зеленський відповів: "Поки що все йде, як іде".