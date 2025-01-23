"Все йде, як іде": Зеленський прокоментував можливість скорочення підтримки від США
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі змін у надходженні допомоги від Сполучених Штатів до України немає
Про це він повідомив під час відвідування виставки Your country first - Win with us в Українському домі в середу в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму, передає "Інтерфакс".
"Команди працюватимуть над зустрічами, буде декілька зустрічей, різних, командних зустрічей насамперед. А потім працюватимемо вже над майбутньою зустріччю з президентом", - сказав він.
Крім цього, відповідаючи на запитання, чи очікується скорочення допомоги від США, Зеленський відповів: "Поки що все йде, як іде".
- Напередодні Зеленський заявив, що у разі розміщення миротворчих сил в Україні серед них мають бути військові Сполучених Штатів.
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