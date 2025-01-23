Бракує сховищ в Україні: артефакти з прифронтових музеїв зберігають, вивозячи за кордон

Про це він сказав в інтервʼю "Суспільному".

Микола Точицький повідомив, що для культурних артефактів, які перебувають у музеях на прифронтових територіях, а також вивезених з окупованих населених пунктів, в Україні критично не вистачає місць збереження.

"Ми на цьому етапі рятуємось у хорошому сенсі тим, що працюємо з нашими європейськими колегами шляхом експозиції тих чи інших артефактів. Ми не лише зберігаємо їх, а й експонуємо. У такий спосіб досягаємо другої мети - Україну бачать, про неї говорять, про її мистецтво, культуру", - зазначив міністр.

Він також поділився, що другий шлях, яким уряд намагається розвʼязати проблему збереження артефактів з прифронтових зон, - будівництво сховищ зі спеціальними умовами.

"Уже затверджено два плани у двох місцях - з вашого дозволу не буду називати де - сховищ подвійного призначення, які будуть масштабні, серйозні. Найближчим часом буде розпочате будівництво, для того, щоб вони мали подвійне призначення: як для збереження людських життів, так і для збереження наших артефактів. Поки що працюємо у двох напрямах. Перше - ми за допомогою наших партнерів - Польща, Данія, США, Італія - намагаємося ті артефакти, які ми уже евакуювали (а це понад 520 тис.) з прифронтових зон, пробувати експонувати. Перемовини ведуться щодня", - наголосив Точицький.

Він уточнив, що наразі з Польщею домовляються про продовження експозиції спадку музею Ханенків, ведуться перемовини й з музеєм у Німеччині. Зокрема про це і буде розмова на початку лютого з іншими міністрами культури, де говоритимуть про українську культурну спадщину.

"Це культурний Рамштайн, про який говорив президент України", - додав Точицький.

