Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Бракує сховищ в Україні: артефакти з прифронтових музеїв зберігають, вивозячи за кордон

Бракує сховищ в Україні: артефакти з прифронтових музеїв зберігають, вивозячи за кордон

Дар'я Тарасова
23 січня, 2025 четвер
09:05
Культура Микола Точицький

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький розповів, у яких двох напрямках працює Україна для збереження музейних артефактів з прифронтових зон

Зміст

Про це він сказав в інтервʼю "Суспільному".

Микола Точицький повідомив, що для культурних артефактів, які перебувають у музеях на прифронтових територіях, а також вивезених з окупованих населених пунктів, в Україні критично не вистачає місць збереження.

"Ми на цьому етапі рятуємось у хорошому сенсі тим, що працюємо з нашими європейськими колегами шляхом експозиції тих чи інших артефактів. Ми не лише зберігаємо їх, а й експонуємо. У такий спосіб досягаємо другої мети - Україну бачать, про неї говорять, про її мистецтво, культуру", - зазначив міністр.

Він також поділився, що другий шлях, яким уряд намагається розвʼязати проблему збереження артефактів з прифронтових зон, - будівництво сховищ зі спеціальними умовами.

"Уже затверджено два плани у двох місцях - з вашого дозволу не буду називати де - сховищ подвійного призначення, які будуть масштабні, серйозні. Найближчим часом буде розпочате будівництво, для того, щоб вони мали подвійне призначення: як для збереження людських життів, так і для збереження наших артефактів. Поки що працюємо у двох напрямах. Перше - ми за допомогою наших партнерів - Польща, Данія, США, Італія - намагаємося ті артефакти, які ми уже евакуювали (а це понад 520 тис.) з прифронтових зон, пробувати експонувати. Перемовини ведуться щодня", - наголосив Точицький.

Він уточнив, що наразі з Польщею домовляються про продовження експозиції спадку музею Ханенків, ведуться перемовини й з музеєм у Німеччині. Зокрема про це і буде розмова на початку лютого з іншими міністрами культури, де говоритимуть про українську культурну спадщину.

"Це культурний Рамштайн, про який говорив президент України", - додав Точицький.
 

Теги:
Новини
мистецтво
окуповані території
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Олександр Кучерук
Автор Мирослава Барчук
20 січня, 2025 понедiлок
Цинік і гравець. Історик Олександр Кучерук про людину, до якої багато питань, - Володимира Винниченка
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+0.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.9
    Купівля 41.9
    Продаж 42.42
  • EUR
    Купівля 43.56
    Продаж 44.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
23 січня
10:25
Оновлено
Удар по Запоріжжю 23.01.25
Нічна атака БПЛА та ракетами: у Запоріжжі є загиблий, серед 31 постраждалого є 2-місячна дитина
10:24
Готували підрив поліцейських, які мали приїхати на виклик: у Житомирі затримали агентів РФ
10:23
У Києві затримали чоловіка, який напав на працівника ДБР під час слідчих дій: йому загрожує довічне ув'язнення
10:15
"Galaxy Leader", ізраїльський корабель
ГУР і МЗС провели операцію зі звільнення трьох українських моряків з полону хуситів
10:09
ППО
Українська ППО знищила 57 дронів, 27 не досягли цілей
10:08
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Пісторіус: Росія може напасти на країни НАТО в 2029-2030 роках
10:03
OPINION
блог Тетяна Чорновол
Чому не воює еліта? Бо вибрали антиеліту
10:00
Партнерський матеріал
кредитна картка, кредит
Мікрокредити для українців за кордоном: експерт розповів, як скористатися послугою
09:54
На фото: Іван Клименко
Євробачення-2025: співавтор "Стефанії" Іван Клименко створив пісню для учасника нацвідбору в Ірландії Adgy
09:45
Володимир Зеленський в Давосі
"Все йде, як іде": Зеленський прокоментував можливість скорочення підтримки від США
09:42
Зберігання та продаж нелегальної зброї: по всій країні проводять понад тисячу одночасних обшуків
08:58
Оновлено
Христя Фріланд
Христя Фріланд подала документи для висування на голову Ліберальної партії та прем'єрку Канади
08:57
Ексклюзив
Фортифікації, зуби дракона
"Донецькі гори неприступні, достатньо було обладнати їх фортифікаціями": депутат міськради Дружківки про підготовку ліній оборони на Донеччині
08:52
Дональд Трамп
Трамп зажадав вибачень від єпископки, яка після інавгурації попросила про милосердя до наляканих його приходом до влади
08:25
росія, санкції
За час масштабної війни Канада заморозила понад $350 млн російських активів
08:21
Оновлено
Минулої доби на фронті сталося 115 боєзіткнень: Сили оборони відбили 62 атаки на Покровському напрямку
08:10
Державне бюро розслідувань ДБР
ДБР передало до суду справу так званого "генерального прокурора ЛНР"
08:02
OPINION
Трамп — Путін: сподіватися на "хімію" - марна справа в політиці
07:49
Капітолій (Вашингтон)
"Було би ляпасом верховенству права": причетна до штурму Капітолію відмовилася від помилування Трампом
07:43
Юваль Рафаель
На Євробаченні-2025 Ізраїль представить дівчина, яка пережила напад ХАМАСу під час фестивалю 7 жовтня 2023 року
07:25
Міністерство оборони України
Міноборони не погодило продовження контракту з очільницею АОЗ Безруковою, підтримане наглядовою радою
07:25
Інфографіка
знищена російська техніка
Втрати РФ за добу в Україні: 1340 окупантів, 6 танків і 72 безпілотники
07:09
Ярослав Железняк
"Набуває неприпустимих форм": фракція "Голос" заявила про масове переслідування та дискредитацію військових
07:04
OPINION
Спроба Трампа звернутися до здорового глузду Путіна не має шансів на успіх
06:47
на фото Мар'яна Безугла
Нардепка Безугла заявила про мільйонні премії генералітету ЗСУ, командувач ВМС Неїжпапа відреагував
06:21
Володимир Зеленський в Давосі
Зеленський: серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США
03:46
Панама звернулася до ООН через заяви Трампа щодо Панамського каналу
03:08
На Київщині у матері викрали однорічну дитину за вигадані борги: зловмисників затримали
02:38
Ємен, хусити
Трамп визнав хуситів іноземною терористичною організацією
01:55
діти
Оксфордський словник назвав найпопулярніше сленгове і дитяче слово 2024 року
01:11
TikTok
Компанія ByteDance піде на угоду, щоб уникнути заборони TikTok у США
01:06
"Galaxy Leader", ізраїльський корабель
Єменські хусити звільнили екіпаж судна, захопленого 2023 року. Серед звільнених – українці
00:49
Ерлінг Холанд і Філ Фоден, АПЛ, Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця після 7-го туру
00:36
YouTube відновив доставку нагород-кнопок для українських контент-творців
00:20
ПСЖ обіграв "Манчестер Сіті", а "Феєнорд" розгромив "Баварію": результати усіх матчів Ліги чемпіонів 22 січня
2025, середа
22 січня
23:43
Дональд Трамп
Трамп офіційно закрив південний кордон США 
23:22
Через аварію на Дніпропетровщині на глибині 1300 м були заблоковані 135 шахтарів
23:20
Ексклюзив
Інавгурація Трампа
"Позитивні яструби, які не перейматимуться через ескалацію": аналітик Рибачук про команду Трампа
22:58
Ексклюзив
З огляду на останні кроки команди Трампа, Україні варто очікувати ескалації, - політолог Саакян
22:44
прапор, Євросоюз
Єврокомісія обіцяє надати Україні €35 млрд фіндопомоги у 2025 році
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV