Українська ППО знищила 57 дронів, 27 не досягли цілей

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що ворог запустив 92 ударні БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ. Також противник застосував 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області по Запоріжжю.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 57 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Ще 27 ворожих дронів - локаційно втрачені (без негативних наслідків). Три БПЛА в повітрі - триває бойова робота.

За даними військових, унаслідок ворожого удару балістичними ракетами по місту Запоріжжя є загиблий та поранені, зруйновано та пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки.