Українська ППО знищила 57 дронів, 27 не досягли цілей
У ніч проти 23 січня російська окупаційна армія атакувала територію України 92 ворожими безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили 57 БПЛА
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що ворог запустив 92 ударні БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ. Також противник застосував 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області по Запоріжжю.
Станом на 09:30 підтверджено збиття 57 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Ще 27 ворожих дронів - локаційно втрачені (без негативних наслідків). Три БПЛА в повітрі - триває бойова робота.
За даними військових, унаслідок ворожого удару балістичними ракетами по місту Запоріжжя є загиблий та поранені, зруйновано та пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки.
- Увечері середи, 22 січня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. Уламки ворожого дрона впали у Холодногірському районі Харкова, у Запоріжжі через ракетний удар загинув чоловік, постраждали 26 людей.
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