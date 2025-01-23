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Українська ППО знищила 57 дронів, 27 не досягли цілей

Катерина Єсікова
23 січня, 2025 четвер
10:09
Війна з Росією ППО

У ніч проти 23 січня російська окупаційна армія атакувала територію України 92 ворожими безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили 57 БПЛА

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Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що ворог запустив 92 ударні БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ. Також противник застосував 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області по Запоріжжю.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 57 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Ще 27 ворожих дронів - локаційно втрачені  (без негативних наслідків). Три БПЛА в повітрі - триває бойова робота.

За даними військових, унаслідок ворожого удару балістичними ракетами по місту Запоріжжя є загиблий та поранені, зруйновано та пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки. 

  • Увечері середи, 22 січня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. Уламки ворожого дрона впали у Холодногірському районі Харкова, у Запоріжжі через ракетний удар загинув чоловік, постраждали 26 людей.
Теги:
Новини
Україна
ППО
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
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2025, четвер
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