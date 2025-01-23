У Києві затримали чоловіка, який напав на працівника ДБР під час слідчих дій: йому загрожує довічне ув'язнення
Правоохоронці затримали 28-річного киянина, якого раніше підозрювали у вчиненні злочину, через напад на працівника ДБР під час слідчих дій
Про це повідомляє поліція Києва.
Зазначається, що співробітники Державного бюро розслідувань проводили слідчі дії за місцем мешкання 28-річного киянина, який підозрюється у вчиненні злочину.
"Під час спілкування з правоохоронцями, зловмисник схопив кухонний ніж і раптово напав на слідчого ДБР, завдавши йому ножових поранень та втік. Згодом працівники поліції, з залученням спецпризначенців КОРД, затримали нападника", - йдеться у повідомленні.
Як пишуть у поліції, пораненого правоохоронця медики госпіталізували до закладу охорони здоров’я.
Слідчі оголосили чоловіку про підозру за ст. 348 Кримінального кодексу України - замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Суд взяв чоловіка під варту без права внесення застави, йому загрожує до 15 років ув’язнення, або довічне позбавлення волі.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Минулого року в Україні скоїли 1052 умисних убивства, з них у 1043 випадках зловмисників притягнули до відповідальності.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.9 Купівля 41.9Продаж 42.42
- EUR Купівля 43.56Продаж 44.28
- Актуальне
- Важливе