У Києві затримали чоловіка, який напав на працівника ДБР під час слідчих дій: йому загрожує довічне ув'язнення

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що співробітники Державного бюро розслідувань проводили слідчі дії за місцем мешкання 28-річного киянина, який підозрюється у вчиненні злочину.

"Під час спілкування з правоохоронцями, зловмисник схопив кухонний ніж і раптово напав на слідчого ДБР, завдавши йому ножових поранень та втік. Згодом працівники поліції, з залученням спецпризначенців КОРД, затримали нападника", - йдеться у повідомленні.

Як пишуть у поліції, пораненого правоохоронця медики госпіталізували до закладу охорони здоров’я.

Слідчі оголосили чоловіку про підозру за ст. 348 Кримінального кодексу України - замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Суд взяв чоловіка під варту без права внесення застави, йому загрожує до 15 років ув’язнення, або довічне позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.