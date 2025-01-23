Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Мікрокредити для українців за кордоном: експерт розповів, як скористатися послугою
Партнерський матеріал

Мікрокредити для українців за кордоном: експерт розповів, як скористатися послугою

Юлія Юліна
23 січня, 2025 четвер
10:00
Економіка кредитна картка, кредит

Через повномасштабну війну чимало українців опинилися за кордоном і потребують фінансових ресурсів, аби розв'язати свої побутові проблеми

Зміст

Про доступ біженців до ринку фінансових послуг, зокрема до мікрокредитів, в ефірі Еспресо розповів Руслан Костецький, член правління Асоціації сертифікованих спеціалістів із фінансових злочинів відділення Центральної та Східної Європи.

"Під час війни понад 6 млн громадян опинилися за межами України. Вони опинилися там без стабільного доходу з обмеженим доступом до фінансування. Вимушені переселенці стикаються з такими викликами, як витрати на житло, на медицину, на харчування. У них є дуже велика потреба в коштах для інтеграції в нову країну. Це навчання, це робоче обладнання, можливо, проходження якихось курсів. А також, на жаль, у них відсутня кредитна історія в цих державах, і це ускладнює їм доступ до традиційних банківських продуктів" – зазначив він.

За його словами, альтернативою фінансування для тих людей, які опинилися за кордоном і стикнулися з багатьма труднощами, може стати мікрокредитування. За їх допомогою людина, яка, наприклад, перебуває у процесі оформлення тимчасового захисту в іншій країні, може розв'язати такі питання, як оренда житла чи придбання основних речей.

"Дуже часто українці, які отримують фінансову допомогу в цих країнах, при оформленні документів повинні почекати певний час. І в цей час вони можуть скористатися мікрокредитом. Це може бути як мікрокредит від української фінансової компанії, так і від фінансової компанії, яка розташована в країні перебування українців. І я дуже вдячний українським фінансовим компаніям, які працюють у режимі 24/7, тобто цілодобово. І людина в онлайні може це зробити" - додав Руслан Костецький.

Також багато українців беруть кредити в мікрокредитних організаціях для того, щоб передати ці кошти рідним в Україну, зауважив експерт із цифрових фінансових технологій.

При цьому він наголосив, що українці повинні розуміти, як вони повертатимуть цей мікрокредит, тому що це кредити на короткий термін, умовно кажучи, від зарплати до зарплати.

"Людина повинна зважити ризики, чи зможе вона віддати цей мікрокредит після того, як закінчиться термін повернення. Це приблизно до одного місяця", – пояснив експерт.

Водночас дуже важливо обрати кредитора, який є одним із лідерів на фінансовому ринку, адже це позбавляє позичальника зайвого стресу, якого й так не бракує в умовах вимушеної еміграції.

"Наприклад, в Україні це відомі компанії. Вони мають гарну репутацію. З ними дуже рідко бувають якісь конфліктні ситуації. Тому, якщо людина хоче отримати кредит, мати менше стресу і мати якісний сервіс, у тому числі не читати дрібним шрифтом дуже складні умови кредитування, то я б радив звертатися до лідерів ринку. Це відомі компанії, такі як Credit Plus, MyCredit, Moneyveo. Є ще низка інших компаній. Вони зарекомендували себе як відповідальні компанії, які працюють довгий час на українському ринку і надають якісний сервіс" – зазначив Руслан Костецький.

Експерт констатував, що в Україні немає державних програм із фінансової грамотності для тих громадян, які перебувають за кордоном.

"На жаль, зараз державної програми допомоги українцям за кордоном щодо мікрофінансування немає. Можливо, в майбутньому вона з'явиться за допомогою міжнародних організацій, таких як Європейська комісія, ООН. Можливо, це будуть українські компанії, які отримуватимуть пільгові кредити для того, щоб фінансувати мікрокредити українців за кордоном" – сказав фахівець.

"Український бізнес, він самоорганізований. Я знаю, наприклад, про ініціативи Асоціації українських банків, яка проводить акції з того, щоб мікрофінансові компанії отримали можливість через систему "Дія” здійснювати верифікацію громадян і щоб мікрофінансові компанії отримали доступ до цієї системи для швидкої роботи з українцями" - резюмував він.

Теги:
Відео
Новини
Суспільство
Україна
Війна з Росією
біженці з України
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
путін
Автор Ірена Моляр
21 січня, 2025 вiвторок
Мені здається, що Путін - "найкращий агент ЦРУ", - дипломат Огризко
Київ
+0.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.9
    Купівля 41.9
    Продаж 42.42
  • EUR
    Купівля 43.56
    Продаж 44.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
23 січня
10:25
Оновлено
Удар по Запоріжжю 23.01.25
Нічна атака БПЛА та ракетами: у Запоріжжі є загиблий, серед 31 постраждалого є 2-місячна дитина
10:24
Готували підрив поліцейських, які мали приїхати на виклик: у Житомирі затримали агентів РФ
10:23
У Києві затримали чоловіка, який напав на працівника ДБР під час слідчих дій: йому загрожує довічне ув'язнення
10:15
"Galaxy Leader", ізраїльський корабель
ГУР і МЗС провели операцію зі звільнення трьох українських моряків з полону хуситів
10:09
ППО
Українська ППО знищила 57 дронів, 27 не досягли цілей
10:08
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Пісторіус: Росія може напасти на країни НАТО в 2029-2030 роках
10:03
OPINION
блог Тетяна Чорновол
Чому не воює еліта? Бо вибрали антиеліту
09:54
На фото: Іван Клименко
Євробачення-2025: співавтор "Стефанії" Іван Клименко створив пісню для учасника нацвідбору в Ірландії Adgy
09:45
Володимир Зеленський в Давосі
"Все йде, як іде": Зеленський прокоментував можливість скорочення підтримки від США
09:42
Зберігання та продаж нелегальної зброї: по всій країні проводять понад тисячу одночасних обшуків
09:05
Микола Точицький
Бракує сховищ в Україні: артефакти з прифронтових музеїв зберігають, вивозячи за кордон
08:58
Оновлено
Христя Фріланд
Христя Фріланд подала документи для висування на голову Ліберальної партії та прем'єрку Канади
08:57
Ексклюзив
Фортифікації, зуби дракона
"Донецькі гори неприступні, достатньо було обладнати їх фортифікаціями": депутат міськради Дружківки про підготовку ліній оборони на Донеччині
08:52
Дональд Трамп
Трамп зажадав вибачень від єпископки, яка після інавгурації попросила про милосердя до наляканих його приходом до влади
08:25
росія, санкції
За час масштабної війни Канада заморозила понад $350 млн російських активів
08:21
Оновлено
Минулої доби на фронті сталося 115 боєзіткнень: Сили оборони відбили 62 атаки на Покровському напрямку
08:10
Державне бюро розслідувань ДБР
ДБР передало до суду справу так званого "генерального прокурора ЛНР"
08:02
OPINION
Трамп — Путін: сподіватися на "хімію" - марна справа в політиці
07:49
Капітолій (Вашингтон)
"Було би ляпасом верховенству права": причетна до штурму Капітолію відмовилася від помилування Трампом
07:43
Юваль Рафаель
На Євробаченні-2025 Ізраїль представить дівчина, яка пережила напад ХАМАСу під час фестивалю 7 жовтня 2023 року
07:25
Міністерство оборони України
Міноборони не погодило продовження контракту з очільницею АОЗ Безруковою, підтримане наглядовою радою
07:25
Інфографіка
знищена російська техніка
Втрати РФ за добу в Україні: 1340 окупантів, 6 танків і 72 безпілотники
07:09
Ярослав Железняк
"Набуває неприпустимих форм": фракція "Голос" заявила про масове переслідування та дискредитацію військових
07:04
OPINION
Спроба Трампа звернутися до здорового глузду Путіна не має шансів на успіх
06:47
на фото Мар'яна Безугла
Нардепка Безугла заявила про мільйонні премії генералітету ЗСУ, командувач ВМС Неїжпапа відреагував
06:21
Володимир Зеленський в Давосі
Зеленський: серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США
03:46
Панама звернулася до ООН через заяви Трампа щодо Панамського каналу
03:08
На Київщині у матері викрали однорічну дитину за вигадані борги: зловмисників затримали
02:38
Ємен, хусити
Трамп визнав хуситів іноземною терористичною організацією
01:55
діти
Оксфордський словник назвав найпопулярніше сленгове і дитяче слово 2024 року
01:11
TikTok
Компанія ByteDance піде на угоду, щоб уникнути заборони TikTok у США
01:06
"Galaxy Leader", ізраїльський корабель
Єменські хусити звільнили екіпаж судна, захопленого 2023 року. Серед звільнених – українці
00:49
Ерлінг Холанд і Філ Фоден, АПЛ, Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця після 7-го туру
00:36
YouTube відновив доставку нагород-кнопок для українських контент-творців
00:20
ПСЖ обіграв "Манчестер Сіті", а "Феєнорд" розгромив "Баварію": результати усіх матчів Ліги чемпіонів 22 січня
2025, середа
22 січня
23:43
Дональд Трамп
Трамп офіційно закрив південний кордон США 
23:22
Через аварію на Дніпропетровщині на глибині 1300 м були заблоковані 135 шахтарів
23:20
Ексклюзив
Інавгурація Трампа
"Позитивні яструби, які не перейматимуться через ескалацію": аналітик Рибачук про команду Трампа
22:58
Ексклюзив
З огляду на останні кроки команди Трампа, Україні варто очікувати ескалації, - політолог Саакян
22:44
прапор, Євросоюз
Єврокомісія обіцяє надати Україні €35 млрд фіндопомоги у 2025 році
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV