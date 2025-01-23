Мікрокредити для українців за кордоном: експерт розповів, як скористатися послугою

Про доступ біженців до ринку фінансових послуг, зокрема до мікрокредитів, в ефірі Еспресо розповів Руслан Костецький, член правління Асоціації сертифікованих спеціалістів із фінансових злочинів відділення Центральної та Східної Європи.

"Під час війни понад 6 млн громадян опинилися за межами України. Вони опинилися там без стабільного доходу з обмеженим доступом до фінансування. Вимушені переселенці стикаються з такими викликами, як витрати на житло, на медицину, на харчування. У них є дуже велика потреба в коштах для інтеграції в нову країну. Це навчання, це робоче обладнання, можливо, проходження якихось курсів. А також, на жаль, у них відсутня кредитна історія в цих державах, і це ускладнює їм доступ до традиційних банківських продуктів" – зазначив він.

За його словами, альтернативою фінансування для тих людей, які опинилися за кордоном і стикнулися з багатьма труднощами, може стати мікрокредитування. За їх допомогою людина, яка, наприклад, перебуває у процесі оформлення тимчасового захисту в іншій країні, може розв'язати такі питання, як оренда житла чи придбання основних речей.

"Дуже часто українці, які отримують фінансову допомогу в цих країнах, при оформленні документів повинні почекати певний час. І в цей час вони можуть скористатися мікрокредитом. Це може бути як мікрокредит від української фінансової компанії, так і від фінансової компанії, яка розташована в країні перебування українців. І я дуже вдячний українським фінансовим компаніям, які працюють у режимі 24/7, тобто цілодобово. І людина в онлайні може це зробити" - додав Руслан Костецький.

Також багато українців беруть кредити в мікрокредитних організаціях для того, щоб передати ці кошти рідним в Україну, зауважив експерт із цифрових фінансових технологій.

При цьому він наголосив, що українці повинні розуміти, як вони повертатимуть цей мікрокредит, тому що це кредити на короткий термін, умовно кажучи, від зарплати до зарплати.

"Людина повинна зважити ризики, чи зможе вона віддати цей мікрокредит після того, як закінчиться термін повернення. Це приблизно до одного місяця", – пояснив експерт.

Водночас дуже важливо обрати кредитора, який є одним із лідерів на фінансовому ринку, адже це позбавляє позичальника зайвого стресу, якого й так не бракує в умовах вимушеної еміграції.

"Наприклад, в Україні це відомі компанії. Вони мають гарну репутацію. З ними дуже рідко бувають якісь конфліктні ситуації. Тому, якщо людина хоче отримати кредит, мати менше стресу і мати якісний сервіс, у тому числі не читати дрібним шрифтом дуже складні умови кредитування, то я б радив звертатися до лідерів ринку. Це відомі компанії, такі як Credit Plus, MyCredit, Moneyveo. Є ще низка інших компаній. Вони зарекомендували себе як відповідальні компанії, які працюють довгий час на українському ринку і надають якісний сервіс" – зазначив Руслан Костецький.

Експерт констатував, що в Україні немає державних програм із фінансової грамотності для тих громадян, які перебувають за кордоном.

"На жаль, зараз державної програми допомоги українцям за кордоном щодо мікрофінансування немає. Можливо, в майбутньому вона з'явиться за допомогою міжнародних організацій, таких як Європейська комісія, ООН. Можливо, це будуть українські компанії, які отримуватимуть пільгові кредити для того, щоб фінансувати мікрокредити українців за кордоном" – сказав фахівець.

"Український бізнес, він самоорганізований. Я знаю, наприклад, про ініціативи Асоціації українських банків, яка проводить акції з того, щоб мікрофінансові компанії отримали можливість через систему "Дія” здійснювати верифікацію громадян і щоб мікрофінансові компанії отримали доступ до цієї системи для швидкої роботи з українцями" - резюмував він.