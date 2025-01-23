Готували підрив поліцейських, які мали приїхати на виклик: у Житомирі затримали агентів РФ

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що затриманими виявилися двоє мешканців Дніпропетровщини, яких ворог дистанційно завербував через Telegram-канали з пошуку "легких" грошей.

Фото: Служба безпеки України

"За інструкцією окупантів молодики автобусом прибули до Житомира. Після приїзду до міста вони на месенджер отримали геолокацію схованки, з якої дістали два пакунки з вибуховими пристроями для вчинення теракту. Експертиза встановила, що СВП були споряджені в термосах і начинені камінням для підсилення уражаючої дії у разі детонації", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Службі безпеки, для вчинення теракту фігуранти завчасно орендували квартиру в обласному центрі і встановили там два саморобні вибухові пристрої. Одна з вибухівок була схована у м’якій іграшці, інша – підключена до мобільного телефону, камера якого знімала вхід до помешкання.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

"За допомогою віддаленого доступу до цього гаджета ворог планував активувати обидва СВП, коли до приміщення через відкриті двері зайдуть поліцейські. До цього часу агенти мали покинути орендовану квартиру і сховатися в готельному номері для отримання подальших вказівок від свого російського куратора", - розповіли в СБУ.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження. Вони задокументували всю підготовку зловмисників до теракту і затримали обох фігурантів у їхньому готелі одразу після дзвінка на "гарячу лінію" Національної поліції.

"Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб)", - йдеться у повідомленні.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.