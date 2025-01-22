СБУ затримала агентів ФСБ, які наводили російські удари по Донеччині

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, ворожими поплічниками виявилося двоє місцевих жителів – 41-річна медсестра та 56-річний водій приватної компанії.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

"За даними слідства, обидва фігуранти були дистанційно завербовані російською спецслужбою через їхню знайому – колишню мешканку Краматорська, яка у 2022 році виїхала до РФ. Там її завербувала російська спецслужба і доручила сформувати агентурну мережу у прифронтовому місті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за матеріалами справи, зловмисники коригували російські удари по українських військах, що тримають оборону на Краматорському та Новопавлівському напрямках.

Фігуранти діяли окремо один від одного, але "замикалися" на спільного куратора – кадрового співробітника військової контррозвідки ФСБ.

"За його вказівками агенти об’їжджали місцевість і приховано фіксували локації укріпрайонів та бойових позицій української артилерії, що тримає під вогневим контролем штурмові групи противника. Крім того зрадники "зливали" окупантам маршрути руху колон військової бронетехніки Сил оборони у напрямку передової", - розповіли в Службі безпеки.

Співробітники СБУ своєчасно викрили фігурантів, задокументували їхню підривну діяльність і затримали. Також було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони на обох напрямках на східному фронті.

"Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

"Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності їхньої знайомої з Росії, яка співпрацює з ФСБ", - додали в Службі безпеки.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.