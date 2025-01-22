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СБУ затримала агентів ФСБ, які наводили російські удари по Донеччині

Катерина Ганжа
22 січня, 2025 середа
15:21
Кримінал Служба безпеки України

Співробітники СБУ викрили агентурну групу військової контррозвідки ФСБ, яка наводила російські удари по Донеччині

Зміст

Про це повідомляє Служба безпеки України. 

Як встановило розслідування, ворожими поплічниками виявилося двоє місцевих жителів – 41-річна медсестра та 56-річний водій приватної компанії.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

"За даними слідства, обидва фігуранти були дистанційно завербовані російською спецслужбою через їхню знайому – колишню мешканку Краматорська, яка у 2022 році виїхала до РФ. Там її завербувала російська спецслужба і доручила сформувати агентурну мережу у прифронтовому місті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за матеріалами справи, зловмисники коригували російські удари по українських військах, що тримають оборону на Краматорському та Новопавлівському напрямках. 

Фігуранти діяли окремо один від одного, але "замикалися" на спільного куратора – кадрового співробітника військової контррозвідки ФСБ.

"За його вказівками агенти об’їжджали місцевість і приховано фіксували локації укріпрайонів та бойових позицій української артилерії, що тримає під вогневим контролем штурмові групи противника. Крім того зрадники "зливали" окупантам маршрути руху колон військової бронетехніки Сил оборони у напрямку передової", - розповіли в Службі безпеки.

Співробітники СБУ своєчасно викрили фігурантів, задокументували їхню підривну діяльність і затримали. Також було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони на обох напрямках на східному фронті.

"Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

"Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності їхньої знайомої з Росії, яка співпрацює з ФСБ", - додали в Службі безпеки.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки затримала та повідомила про підозру керівнику черкаського хімзаводу, який погодив співпрацю з Росією та скерував туди продукцію на $1,8 млн. 
Теги:
Новини
Україна
СБУ
Війна з Росією
Донеччина
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