Євробачення-2025: співавтор "Стефанії" Іван Клименко створив пісню для учасника нацвідбору в Ірландії Adgy

Про це повідомляє ірландський мовник RTÉ.

Засновник лейблу ENKO, музикант і автор пісень Іван Клименко долучився до створення композиції одного з учасників національного відбору на Євробачення-2025 в Ірландії Eurosong. Клименко виступив продюсером пісні Run into the Night, з якою ірландський виконавець Adgy позмагається за право представляти свою країну на пісенному конкурсі в Базелі.

"Adgy сміливо повертається зі свіжим звучанням і місією представляти Ірландію на Євробаченні-2025. Його новий сингл Run into the Night є кельтським попгімном, написаним Adgy та спродюсованим легендою Євробачення Іваном Клименком ("Стефанія" - Kalush Orchestra, що стали переможцями Євробачення-2022). Співак і автор пісень, народжений у Донеґолі, виступав на Eurosong-2023 зі своїм треком Too Good For Your Love і відтоді йому знадобився деякий час, щоб розвивати свою музику та рости як артисту", - зазначається на сайті мовника.

За умовами Eurosong, шість фіналістів змагатимуться 7 лютого в спеціальному шоу The Late Late Eurosong Special. Так визначать, хто представлятиме Ірландію на 69-му пісенному конкурсі "Євробачення".