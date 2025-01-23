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Євробачення-2025: співавтор "Стефанії" Іван Клименко створив пісню для учасника нацвідбору в Ірландії Adgy

Дар'я Тарасова
23 січня, 2025 четвер
09:54
Євробачення На фото: Іван Клименко

Український музичний продюсер Іван Клименко, який працював з Kalush Orchestra, Джамалою, Alyona Alyona, Jerry Heil, спродюсував пісню Run into the Night для учасника нацвідбору в Ірландії Adgy

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Про це повідомляє ірландський мовник RTÉ.

Засновник лейблу ENKO, музикант і автор пісень Іван Клименко долучився до створення композиції одного з учасників національного відбору на Євробачення-2025 в Ірландії Eurosong. Клименко виступив продюсером пісні Run into the Night, з якою ірландський виконавець Adgy позмагається за право представляти свою країну на пісенному конкурсі в Базелі.

"Adgy сміливо повертається зі свіжим звучанням і місією представляти Ірландію на Євробаченні-2025. Його новий сингл Run into the Night є кельтським попгімном, написаним Adgy та спродюсованим легендою Євробачення Іваном Клименком ("Стефанія" - Kalush Orchestra, що стали переможцями Євробачення-2022). Співак і автор пісень, народжений у Донеґолі, виступав на Eurosong-2023 зі своїм треком Too Good For Your Love і відтоді йому знадобився деякий час, щоб розвивати свою музику та рости як артисту", - зазначається на сайті мовника.

 

За умовами Eurosong, шість фіналістів змагатимуться 7 лютого в спеціальному шоу The Late Late Eurosong Special. Так визначать, хто представлятиме Ірландію на 69-му пісенному конкурсі "Євробачення".

  • Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.
  • Раніше у липні правохристиянська націонал-консервативна політична партія Швейцарії "Федерально-демократичний союз" (UDF) виступила проти фінансування пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Питання про це політики запропонували винести на референдум.
  • Наприкінці листопада Базель проголосував за фінансування Євробачення-2025. Виборці підтримали рішення про державне фінансування Євробачення на суму майже $40 млн.
  • У Базелі оголосили, що гаслом пісенного конкурсу залишається "Об'єднані музикою", а також показали, як виглядатиме головна сцена Євробачення-2025.
  • Молдова відмовилася від участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2025" після "детального аналізу поточної ситуації, а також економічних, адміністративних і мистецьких проблем".
     
Теги:
Новини
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Культура
музика
Ірландія
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