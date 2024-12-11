Діяли на півдні України: затримано трьох ворожих агентів, які палили авто та будівлі на замовлення РФ

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що за матеріалами справи, затриманих дистанційно завербували окупанти у телеграм-каналах, де їм обіцяли "швидкі заробітки".

Одещина

Там затримали 24-річного фігуранта, який протягом жовтня-листопада підпалив вісім поштових відділень на прибережній території області.

"Для вчинення злочинів молодик розбивав вікна будівель, а потім виливав у приміщення легкозаймисту суміш та підпалював її. Окрім поштових відділень зловмисник планував спалити одну із місцевих адмінспоруд Пенсійного фонду України. Однак його затримали правоохоронці і він не встиг цього зробити", - розповіли в СБУ.

Ще одного російського агента затримали "на гарячому", коли він підпалив службовий позашляховик ЗСУ, а потім фіксував загоряння на камеру мобільного телефону, додали в СБУ.

Миколаїв

Повідомляється, що там правоохоронці затримали ще одного ворожого поплічника, який підпалив трансформаторну підстанцію, що живить цілий мікрорайон міста.

В СБУ зазначили, що під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони та інші докази співпраці з агресором.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

За викрити фактами затриманим повідомили про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.