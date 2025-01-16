"Видавництво Анетти Антоненко" припинило співпрацю з Василем Сторчаком після рішення письменника перейти на російську

Про це видавництво повідомило у своєму телеграм-каналі.

У листопаді 2024 року у "Видавництві Анетти Антоненко" вийшов дебютний роман Василя Сторчака "Лютий" про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після нещодавнього допису письменника у facebook, в якому він заявив про рішення перейти в соцмережах на російську мову на кілька років, видавництво повідомило про припинення з ним співпраці.

"Видавництво Анетти Антоненко розуміє обурення читацької аудиторії та професійної спільноти з приводу заяви письменника Василя Сторчака. Ми вже багато років на видавничому ринку й ретельно обираємо авторів, чиї книжки друкуємо. Втім, іноді бувають несподівані ситуації. Мусимо зазначити, що видавництво не поділяє думку автора, і з огляду на критичні відмінності між його позицією та ідеологією видавництва вимушені припинити з ним співпрацю", - зазначили у видавництві.

15 січня Василь Сторчак оголосив, що вирішив вести свої соцмережі повністю російською протягом наступних року-двох. Аргументуючи своє рішення, він зазначив, що "чудово розуміє, де жив, з ким жив і якщо буде принциповим у питанні мови, то пожертвує людяністю певною мірою".

"Удвічі більше тих, хто мені писав про мою книгу, були російськомовними в побуті. Читали, хвалили при цьому. 75% мого оточення говорить російською. То що мені їх не поважати з ноткою праведної зневаги? Вони ж мене поважають за українську та жодної зневаги. А найстрашніше за мовою вважати когось малоросами, неправильними українцями чи несвідомими, меншовартісними? Та яке я маю право?", - написав Сторчак.

Він обурився, з якими засудженням, зневагою та образою реагують на російськомовних ті, хто вважає, що публічний простір в Україні має бути без російської мови.

"І не виправдання також вмикати в собі інтелектуала, що так добре розуміє причино-наслідковий зв'язок, що веде від мови до ракет над головою і цим теж кидати в обличчя тим, хто ні в чому не винен і над ким теж летять ракети. "Платон мені дорогий, але правда дорожча", - Сократ. "Українська мені дорога, але людяність дорожча", - Я. Ось моя скромна думка", - підсумував Сторчак.

Як зазначається на сайті видавництва, роман "Лютий" - це "зворотний відлік до точки неповернення".

"Нас усе ще об’єднує те, що було до 24 лютого. Попри те, що прощання з тим світом неминуче. Це роман-маніфест героїв проти ідеологічності як такої, проти нав’язливості будь-якої ідеології суспільству і кожному зокрема. Дійсність оголює справжні цінності і знімає маски. Автор зображує суперечливі почуття і вчинки героїв, один з яких має межовий розлад особистості, і закрадаються сумніви, наскільки адекватно тепер можемо говорити й, тим паче писати про війну", - йдеться в описі роману.

Відомо, що книжку видали "за сприяння державної установи Український інститут книги за кошти державного бюджету України".

Василь Сторчак - ексвійськовий і психолог, "Лютий" - його дебютний роман. Як він додав у дописі на facebook, реагуючи на припинення співпраці з видавництвом, своїм дописом про перехід на російську він "завершив свою кар'єру письменника".

"Дуже швидко, але хоча б не потрібно відповідати рамкам українського письменника. Хоча дивно, що письменник має відповідати. Я думав раніше, що письменнику властива певна **анція. І що саме тому, що він письменник, йому це можна пробачити", - зауважив Сторчак.