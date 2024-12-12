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Головна Футбол Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця після 6-го туру

Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця після 6-го туру

Дмитро Марценишин
12 грудня, 2024 четвер
00:58
Футбол Ліверпуль

За підсумками 6-го туру основного раунду Ліги чемпіонів турнірну таблицю очолює "Ліверпуль", який єдиний йде без втрат та гарантував собі місце у плей-офф

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Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА

Англійський "Ліверпуль" набрав 18 очок та першим достроково забезпечив собі місце у плей-офф турніру ще після минулого туру. Другою з 15 пунктами йде іспанська "Барселона". По 13 балів мають англійські "Арсенал" та "Астон Вілла", німецький "Баєр", італійський "Інтер", французькі "Брест" і "Лілль".  

Єдиний представник України - "Шахтар" - набрав 4 очка та займає 27-му позицію. 

До 1/8 фіналу напряму потраплять вісім найкращих команд, клуби, які посядуть 9-24 місця посперечаються за право опинитися там у стикових матчах.  

Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар" 

Для "Шахтаря" дебютний матч ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3).  У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні англійському "Арсеналу" (0:1).

Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря" в нинішній ЛЧ. У 5-му турі "Шахтар" у меншості не втримав перемогу над нідерландським ПСВ (2:3).

6-й тур закінчився для українців розгромною поразкою проти "Баварії" (1:5). Команда Маріно Пушича має 4 очка та посідає в загальній турнірній таблиці 27-те місце. 

Також "Шахтар" зіграє проти німецької "Борусії" з Дортмунду та французького "Бреста".

Теги:
Новини
Спорт
Шахтар
Ювентус
Барселона
Реал
Ліверпуль
Манчестер Сіті
Байєр
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ФК Арсенал Лондон
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