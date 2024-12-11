"Жирона" Циганкова домовилась про трансфер 19-річного українця

Про це повідомив журналіст Ніл Сола.

За інформацією джерела, Владислав Крапивцов протягом декількох тижнів тренувався з першою командою "Жирони" і зумів вдало себе зарекомендувати. У результаті українець вже пройшов медогляд і незабаром сторони завершать трансфер.

У липні 19-річний воротар став вільним агентом, раніше виступав у молодіжці СК "Дніпро-1".

Вдало себе зарекомендував на юнацькому Євро-2024, де зі збірною України дійшов до півфіналу. На ЧЄ воротар провів 2 "сухих" матчі та потрапив до символічної збірної.