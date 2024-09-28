"Челсі" в пару до Мудрика підписує ще одного українця, він вже пройшов медогляд
Український воротар Владислав Крапивцов перебуває за крок до трансферу в лондонський "Челсі"
Про це повідомляє "Футбол 24".
За інформацією джерела, 19-річний Владислав Крапивцов успішно пройшов перегляд в лондонському "Челсі". Залишилось узгодити останні деталі, щоб українець офіційно став футболістом "синіх".
У планах, що Крапивцов гратиме за молодіжну команду лондонського топ-клубу. У липні воротар став вільним агентам, раніше виступав у молодіжці СК "Дніпро-1".
Вдало себе зарекомендував на юнацькому Євро-2024, де зі збірною України дійшов до півфіналу. На ЧЄ воротар провів 2 "сухих" матчі та потрапив до символічної збірної.
- У "Челсі" вже грає один український футболіст Михайло Мудрик.
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