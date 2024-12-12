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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Для реального закінчення війни запрошення у НАТО має отримати вся територія України, - Зеленський

Для реального закінчення війни запрошення у НАТО має отримати вся територія України, - Зеленський

Ольга Бабишена
12 грудня, 2024 четвер
00:50
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що для встановлення реального миру Україна повинна отримати запрошення у НАТО у міжнародно визнаних кордонах

Зміст

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю СBN. 

На думку президента, наразі для України окрім НАТО не існує "глобальної парасольки" та гарантій безпеки. Він наголосив, що заяви про те, що Україна нібито прагне втягнути НАТО у війну з Росією не відповідають дійсності. 

"Але якщо ми хочемо реально закінчити війну, то ми повинні Україні дати (запрошення у НАТО – ред.).Запрошення дається всій території України, у міжнародно визнаних кордонах. Тут немає про що говорити, тому що це наша конституція і міжнародне право. Тому у міжнародно визнаних кордонах треба давати запрошення. А ось дія Альянсу може бути на ту частину, яку Україна контролює, з майбутнім розширенням", - вказав президент.

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Зеленський додав, що запрошення України в НАТО є першим кроком і його не можна вважати вступом до Альянсу. Водночас це свідчитиме про те, що вступ чекатиме на Україну у майбутньому. 

  • Напередодні Зеленський повідомив, що Україна організувала нову контактну групу щодо завершення війни. До неї увійшли Німеччина, Франція, Польща та Велика Британія. Також туди планують запросити Данію. Першу зустріч у новому форматі планують у грудні.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
НАТО
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