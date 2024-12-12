Для реального закінчення війни запрошення у НАТО має отримати вся територія України, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю СBN.

На думку президента, наразі для України окрім НАТО не існує "глобальної парасольки" та гарантій безпеки. Він наголосив, що заяви про те, що Україна нібито прагне втягнути НАТО у війну з Росією не відповідають дійсності.

"Але якщо ми хочемо реально закінчити війну, то ми повинні Україні дати (запрошення у НАТО – ред.).Запрошення дається всій території України, у міжнародно визнаних кордонах. Тут немає про що говорити, тому що це наша конституція і міжнародне право. Тому у міжнародно визнаних кордонах треба давати запрошення. А ось дія Альянсу може бути на ту частину, яку Україна контролює, з майбутнім розширенням", - вказав президент.

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Зеленський додав, що запрошення України в НАТО є першим кроком і його не можна вважати вступом до Альянсу. Водночас це свідчитиме про те, що вступ чекатиме на Україну у майбутньому.