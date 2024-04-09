Сенатори-республіканці закликали спікера Джонсона протистояти хаосу в палаті представників і просувати закон щодо допомоги Україні
Сенатори-республіканці закликали Джонсона протистояти критикам, таким як Марджорі Тейлор Грін, які погрожують усунути його з посади спікера, та просувати закон щодо допомоги Україні
Про це повідомляє The Hill.
"Йому потрібно порахувати голоси, і я думаю, що в палаті представників є значна більшість, яка проголосує за оборонні поправки, і він повинен зробити мужній і правильний вчинок - підтримати нашого союзника", - зазначив провідний республіканець у сенатському комітеті з питань збройних сил Роджер Вікер.
Він визнав, що спікер Джонсон опинився у складній ситуації, однак наголосив, що не вважає, що зараз у палаті представників є більшість, яка звільнить його з посади спікера.
За словами сенатора-республіканця Тома Тілліса, настав час Джонсону "не звертати уваги" на своїх критиків й сприяти ухваленню допомоги Україні.
"Я думаю, що спікер Джонсон розуміє критичну важливість підтримки України, і якщо це означає, що він повинен не зважати на кількох своїх членів, які, на мою думку, мають іншу позицію, то абсолютно", - зазначив він, - Він повинен протистояти республіканцям, які погрожують ініціювати пропозицію про відставку".
За словами Тілліса, демократи будуть зобов'язані захистити Джонсона, проголосувавши за те, щоб він залишився на посаді спікера, тому що в іншому випадку військова допомога Україні вкотре буде відкладена.
"Якщо буде внесено пропозицію про відставку через українське питання, демократи зможуть продемонструвати, чи дійсно вони віддані Україні, не давши їй досягти успіху, і це в силах демократів", - констатував він.
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8 квітня повідомлялось, що сенаторка США від Республіканської партії Джоні Ернст заявила, що Конгрес проголосує за пакет допомоги для України впродовж кількох наступних тижнів.
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