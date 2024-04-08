"Впродовж кількох наступних тижнів": сенаторка від Республіканської партії розповіла, коли конгрес США голосуватиме за допомогу Україні
Сенаторка США від Республіканської партії Джоні Ернст заявила, що Конгрес проголосує за пакет допомоги для України впродовж кількох наступних тижнів
Про це вона сказала інтерв’ю Радіо Свобода під час візиту до Києва.
"Я пишаюся тим, що підтримую Україну, і вважаю, що цей додатковий пакет допомоги є надзвичайно важливим", - зазначила Ернст, нагадавши, що у лютому була серед тих сенаторів, які підтримали пакет допомоги Україні.
Наразі у Палаті представників, яка розглядає документ, за словами сенаторки, вносять до нього деякі правки.
"Щойно Палата ухвалить ці зміни, законопроєкт знову повернеться до Сенату. Я очікую, що це відбудеться протягом кількох наступних тижнів, і ми будемо дуже-дуже наполегливо працювати, щоб забезпечити проходження пакета допомоги", – підкреслила вона.
Коментуючи нововведення до законопроєкту, які запропонував Майк Джонсон, зокрема, щодо надання фінансової допомоги Україні в кредит, сенаторка висловила думку, що така пропозиція "може спрацювати".
Ернст зазначила, що більшість Конгесу підтримує Україну, проте залишаються ті, хто не погоджується з рівнем витрат на допомогу.
"Якщо ви подивитеся на склад і Сенату, і Палати представників Сполучених Штатів, то переважна більшість підтримує Україну і хоче, щоб цей пакет був ухвалений. Є кілька фракцій, які не погоджуються з рівнем витрат на Україну, але, знову ж таки, загалом переважна більшість наших членів вважає, що потрібно підтримувати не лише заради України, а й заради нашої власної національної безпеки", – розповіла вона.
За її словами, США знають, що для України дуже важливо мати необхідні боєприпаси, щоб бути впевненою у здатності дати відсіч російським загарбникам.
Також Ернст додала, більшість конгресменів розуміють, "як важко Україні сьогодні": "Ми знаємо, що для України дуже важливо мати необхідні боєприпаси, щоб бути впевненою у здатності дати відсіч російським загарбникам. Все це дуже-дуже критично, і я дуже сподіваюся, що виділимо допомогу найближчим часом".
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