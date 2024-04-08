"Впродовж кількох наступних тижнів": сенаторка від Республіканської партії розповіла, коли конгрес США голосуватиме за допомогу Україні

Про це вона сказала інтерв’ю Радіо Свобода під час візиту до Києва.

"Я пишаюся тим, що підтримую Україну, і вважаю, що цей додатковий пакет допомоги є надзвичайно важливим", - зазначила Ернст, нагадавши, що у лютому була серед тих сенаторів, які підтримали пакет допомоги Україні.

Наразі у Палаті представників, яка розглядає документ, за словами сенаторки, вносять до нього деякі правки.

"Щойно Палата ухвалить ці зміни, законопроєкт знову повернеться до Сенату. Я очікую, що це відбудеться протягом кількох наступних тижнів, і ми будемо дуже-дуже наполегливо працювати, щоб забезпечити проходження пакета допомоги", – підкреслила вона.

Коментуючи нововведення до законопроєкту, які запропонував Майк Джонсон, зокрема, щодо надання фінансової допомоги Україні в кредит, сенаторка висловила думку, що така пропозиція "може спрацювати".

Ернст зазначила, що більшість Конгесу підтримує Україну, проте залишаються ті, хто не погоджується з рівнем витрат на допомогу.

"Якщо ви подивитеся на склад і Сенату, і Палати представників Сполучених Штатів, то переважна більшість підтримує Україну і хоче, щоб цей пакет був ухвалений. Є кілька фракцій, які не погоджуються з рівнем витрат на Україну, але, знову ж таки, загалом переважна більшість наших членів вважає, що потрібно підтримувати не лише заради України, а й заради нашої власної національної безпеки", – розповіла вона.

За її словами, США знають, що для України дуже важливо мати необхідні боєприпаси, щоб бути впевненою у здатності дати відсіч російським загарбникам.

Також Ернст додала, більшість конгресменів розуміють, "як важко Україні сьогодні": "Ми знаємо, що для України дуже важливо мати необхідні боєприпаси, щоб бути впевненою у здатності дати відсіч російським загарбникам. Все це дуже-дуже критично, і я дуже сподіваюся, що виділимо допомогу найближчим часом".