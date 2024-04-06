Зеленський заявив, що Україна готова погодитись на кредит від США
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова погодитись на кредитні гроші від США
Таку думку Володимир Зеленський висловив ввечері у суботу, 6 квітня 2024 року, в інтерв'ю марафону "Єдині новини"
"Один сенатор нещодавно був і каже: "Чи ти погодишся на кредитні гроші?". "А які є варіанти?" Він каже: "Ну, якщо тобі скажуть, що гроші кредитні або ти не отримаєш". Я кажу: "А для чого ці вибори, якщо немає ніякого вибору". Тому ми погодимося на будь-який варіант. Якби Україні запропонували дати в кредит сьогодні або безкоштовно все через рік, то ми б сказали: "Тільки сьогодні". Наш вибір один – вижити і перемогти. Ми це пробуємо робити різними шляхами. Важливо – чим швидше, тим краще", - йдеться у заяві президента.
Водночас Володимир Зеленський вважає, що Україна зможе отримати позитивне голосування Конгресу США.
"На превеликий жаль, питання війни Росії проти України стало на сьогодні внутрішньополітичним питанням Сполучених Штатів, хоча це безпека цього світу. І саме такий недорослий підхід я не розумію… На жаль, ми заручники того, що це є виборчий процес у США. Тим не менш, я вірю, працюю, надіюсь, що розум все ж таки переможе і ми отримаємо відповідну допомогу", - сказав Зеленський.
- 31 березня спікер палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання допомоги Україні після великодніх канікул.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.81 Купівля 38.81Продаж 39.35
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе