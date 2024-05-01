Республіканці планують ініціювати відставку спікера Палати представників США Джонсона
Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін заявила, що наступного тижня вона має намір ініціювати відставку спікера Палати представників США Майка Джонсона
Про це повідомляє The Hill.
За словами членкині палати представників, після обрання на посаду спікера Джонсон "став людиною, яку ніхто не впізнає".
"Ми не матимемо більшості в палаті представників, якщо залишимо Майка Джонсона", - заявила Грін.
Відомо, що республіканка звинувачує спікера у "змові" з демократичною партією. Водночас її однопартієць Томас Массі вважає, що найімовірніше ініціатива Грін зазнає поразки в залі засідань. Видання зазначає, що чоловік також є прихильником відставки Джонсона.
"Якщо це голосування провалиться і вся фракція, весь конгрес підтримає "однопартійний лад", дозвольте мені сказати вам дещо: це не поразка - це перемога американського народу", – висловилася Грін.
The Hill додає, Майк Джонсон напередодні сказав, що конгресвумен "не є" серйозною законодавицею, а після заяви Грін він розкритикував її.
"Ця пропозиція є неправильною для республіканської фракції, неправильною для інституції та неправильною для країни", - зазначив спікер.
- 22 березня повідомлялось, що конгресвумен Марджорі Тейлор Грін від Республіканської партії подала клопотання про відсторонення Майка Джонсона з посади спікера палати представників США.
- 17 квітня республіканець Томас Массі, який виступає проти допомоги Україні, приєднався до Грін у питанні відставки спікера палати представників Майка Джонсона з посади.
- 29 квітня член палати представників конгресу США Джаред Московіц від Демократичної партії заявив, що він та його колеги не допустять відставки спікера Майка Джонсона, якщо республіканка Марджорі Тейлор Грін проведе голосування за його усунення
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