"Не дозволимо скинути спікера": демократи в конгресі США заявили, що не підтримають відставку Джонсона

Про це повідомляє The Hill.

За словами Московіца, демократи мають намір взяти приклад з лідера меншості в палаті представників Хакіма Джефріса, який працює над тим, аби зірвати плани конгресвумен Грін.

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"Ми почекаємо, поки наш лідер Джеффріс знайде рішення, - зазначив демократ. - Ідея дозволити Марджорі Тейлор Грін, людині, яка буквально, знаєте, дозволила б спалити світ своєю ізоляціоністською зовнішньою політикою, ... дозволити їй усунути будь-якого спікера і мати цей потужний момент. Демократи нізащо не дозволять їй це зробити. Я не дозволю їй цього зробити".

Він наголосив, що демократи не дозволять їй зробити навіть перших кроків до усунення спікера.

"Ми не дозволимо їй усунути спікера", - підсумував Московіц.