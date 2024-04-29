"Не дозволимо скинути спікера": демократи в конгресі США заявили, що не підтримають відставку Джонсона
Член палати представників конгресу США Джаред Московіц від Демократичної партії заявив, що він та його колеги не допустять відставки спікера Майка Джонсона, якщо республіканка Марджорі Тейлор Грін проведе голосування за його усунення
Про це повідомляє The Hill.
За словами Московіца, демократи мають намір взяти приклад з лідера меншості в палаті представників Хакіма Джефріса, який працює над тим, аби зірвати плани конгресвумен Грін.
Читайте також: "Інший офіціант, те саме меню": що відомо про американського спікера Майка Джонсона
"Ми почекаємо, поки наш лідер Джеффріс знайде рішення, - зазначив демократ. - Ідея дозволити Марджорі Тейлор Грін, людині, яка буквально, знаєте, дозволила б спалити світ своєю ізоляціоністською зовнішньою політикою, ... дозволити їй усунути будь-якого спікера і мати цей потужний момент. Демократи нізащо не дозволять їй це зробити. Я не дозволю їй цього зробити".
Він наголосив, що демократи не дозволять їй зробити навіть перших кроків до усунення спікера.
"Ми не дозволимо їй усунути спікера", - підсумував Московіц.
- 22 березня повідомлялось, що конгресвумен Марджорі Тейлор Грін від Республіканської партії подала клопотання про відсторонення Майка Джонсона з посади спікера палати представників США.
- 17 квітня республіканець Томас Массі, який виступає проти допомоги Україні, приєднався до Грін щодо відставки спікера палати представників Майка Джонсона з посади.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.48 Купівля 39.48Продаж 39.95
- EUR Купівля 42.28Продаж 42.98
- Актуальне
- Важливе