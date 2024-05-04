Росія реалізовує "Кремлівську весну": політолог Магда про план РФ щодо дестабілізації України

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Я особисто прийшов до висновку, що Росія реалізовує "Кремлівську весну" в кількох різноманітних напрямках. Я думаю, що ця "весна" не закінчиться до червня, тому що на середину червня запланований Саміт миру у Швейцарії. До того часу з одного боку Росія намагатиметься досягнути максимальних успіхів на фронті, що відповідним чином кореспондується з темпами надання Україні американської зброї, яка є на сьогодні найбільш потужною серед усіх різновидів озброєння, що нам надають. А другий момент – спроба дискредитації українського політичного та військового керівництва", - зауважив Євген Магда.

Політолог навів приклад про нещодавній абсолютно неоковирний фейк щодо відставки Олександра Сирського, і це був один з елементів такого тиску. Звичайно, люди, які уважно стежать за інформаційним полем, в таку нісенітницю і близько повірити не могли. Але є люди, які використовують як джерело інформації анонімі російськомовні телеграм-канали про Україну, відповідно, у подібні речі могли повірити.

"Наступний елемент "Кремлівської весни" - спроба показати у різний спосіб, що допомога Заходу є неефективною. Я вважаю, що наступного тижня ми будемо спостерігати кульмінацію цієї "весни" у вигляді спалаху побєдобєсія на фоні інавгурації Путіна на посаду Путіна. Це пов'язано з тим, що російська влада абсолютно чітко позиціює, що теракт у "Крокус Сіті холі" - українська справа, і це потужно будуть транслювати на громадян РФ, а також на громадян інших країн, щоб наступна хвиля допомоги Україні від ЄС та США була менш ефективною", - прокоментував виконавчий директор Інституту світової політики.

За його словами, до цих елементів дестабілізації входять, на жаль, і страти українських полонених, що фіксують міжнародні правозахисні організації, які нас досить часто не балують адекватним підходом.

"Звичайно, це і дискредитація майбутнього Саміту миру. До цього саміту у мене немає завищених оцінок. А для Росії це неприйнятний сценарій, бо десятки країн мають можливість зібратися та шукати спільну мову про те, як треба поставити РФ на місце та її перемогти", - зазначив Магда.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розказав, що Росія застосовує "тришаровий" план, метою якого є дестабілізувати ситуацію в Україні





