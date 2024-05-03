Росія використовує "тришаровий" план з дестабілізації України, – розвідка
Росія застосовує "тришаровий" план, метою якого є дестабілізувати ситуацію в Україні
Про це заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький сказав у інтерв'ю The Economist.
Головний чинник у цьому плані – військовий. Як пояснює представник ГУР, попри те, що конгрес США із запізненням дав добро на збільшення військової допомоги, знадобляться тижні, перш ніж вона проникне на лінію фронту. До того ж навряд чи ця допомога зрівняється з російськими запасами снарядів або забезпечить ефективний захист від російських низькотехнологічних, руйнівних керованих авіаційних бомб.
Другим фактором, за словами Скібіцького, є дезінформаційна кампанія Росії в Україні, спрямована на підрив української мобілізації та політичної легітимності Володимира Зеленського, президентський термін якого умовно закінчується 20 травня.
Третім фактором, який відіграє важливу роль у цьому плані, каже Скібіцький, є невпинна кампанія Росії з міжнародної ізоляції України.
"Вони будуть трясти ситуацію, як зможуть", – зауважив він.
- Вадим Скібіцький припустив, що Росія готується до наступу на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня. Проте, на його думку, взяти Харків чи Суми, росіяни не можуть
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.38 Купівля 39.38Продаж 39.88
- EUR Купівля 42.19Продаж 42.88
- Актуальне
- Важливе