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Росія використовує "тришаровий" план з дестабілізації України, – розвідка

3 травня, 2024 п'ятниця
05:58
Війна з Росією Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
Зміст

Росія застосовує "тришаровий" план, метою якого є дестабілізувати ситуацію в Україні

Про це заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький сказав у інтерв'ю The Economist.

Головний чинник у цьому плані – військовий. Як пояснює представник ГУР, попри те, що конгрес США із запізненням дав добро на збільшення військової допомоги, знадобляться тижні, перш ніж вона проникне на лінію фронту. До того ж навряд чи ця допомога зрівняється з російськими запасами снарядів або забезпечить ефективний захист від російських низькотехнологічних, руйнівних керованих авіаційних бомб.

Другим фактором, за словами Скібіцького, є дезінформаційна кампанія Росії в Україні, спрямована на підрив української мобілізації та політичної легітимності Володимира Зеленського, президентський термін якого умовно закінчується 20 травня. 

Третім фактором, який відіграє важливу роль у цьому плані, каже Скібіцький, є невпинна кампанія Росії з міжнародної ізоляції України. 

"Вони будуть трясти ситуацію, як зможуть", – зауважив він.

  • Вадим Скібіцький припустив, що Росія готується до наступу на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня. Проте, на його думку, взяти Харків чи Суми, росіяни не можуть

 
Теги:
Україна
Міністерство оборони
ГУР
Військові новини
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