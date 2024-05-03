Росія використовує "тришаровий" план з дестабілізації України, – розвідка

Про це заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький сказав у інтерв'ю The Economist.

Головний чинник у цьому плані – військовий. Як пояснює представник ГУР, попри те, що конгрес США із запізненням дав добро на збільшення військової допомоги, знадобляться тижні, перш ніж вона проникне на лінію фронту. До того ж навряд чи ця допомога зрівняється з російськими запасами снарядів або забезпечить ефективний захист від російських низькотехнологічних, руйнівних керованих авіаційних бомб.

Другим фактором, за словами Скібіцького, є дезінформаційна кампанія Росії в Україні, спрямована на підрив української мобілізації та політичної легітимності Володимира Зеленського, президентський термін якого умовно закінчується 20 травня.

Третім фактором, який відіграє важливу роль у цьому плані, каже Скібіцький, є невпинна кампанія Росії з міжнародної ізоляції України.

"Вони будуть трясти ситуацію, як зможуть", – зауважив він.