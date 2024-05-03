РФ не спроможна взяти велике місто, як Харків чи Суми, - ГУР

Про це він сказав у інтерв'ю The Economist.

За його словами, час початку наступу залежить від міцності оборони на Донбасі, але припускає, що основний рух Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Скібіцький каже, що Росія має загалом 514 тис. сухопутних військ в Україні.

За словами заступника очільника ГУР, угруповання росіян, яке базується на північному кордоні, наразі налічує 35 тис. військовослужбовців, але окупанти мають намір збільшити його до 50 -70 тис. військових. Росія створює "дивізію резервів" (15-20 тис. людей), яку вона може додати до основних зусиль.

Скібіцький вважає, що цього недостатньо для захоплення великого міста.

"Швидка операція для входу та виходу - можливо. Але операція по взяттю Харкова чи навіть міста Суми - це іншого порядку. Росіяни це знають. І ми це знаємо", - сказав він.