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РФ не спроможна взяти велике місто, як Харків чи Суми, - ГУР

3 травня, 2024 п'ятниця
00:22
Війна з Росією Вадим Скібіцький
Зміст

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький припускає, що Росія готується до наступу на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня

Про це він сказав у інтерв'ю The Economist.

За його словами, час початку наступу залежить від міцності оборони на Донбасі, але припускає, що основний рух Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Скібіцький каже, що Росія має загалом 514 тис. сухопутних військ в Україні.

За словами заступника очільника ГУР,  угруповання росіян, яке базується на північному кордоні, наразі налічує 35 тис. військовослужбовців, але окупанти мають намір збільшити його до 50 -70 тис. військових. Росія створює "дивізію резервів" (15-20 тис. людей), яку вона може додати до основних зусиль.

Скібіцький вважає, що цього недостатньо для захоплення великого міста.

"Швидка операція для входу та виходу - можливо. Але операція по взяттю Харкова чи навіть міста Суми - це іншого порядку. Росіяни це знають. І ми це знаємо", - сказав він.

  • За даними "Медузи", російські силовики переконані, що країна-агресорка може окупувати Харків, проте рішення про новий масштабний наступ ще не ухвалене.
  • Водночас у Центрі протидії дезінформації заявили, що інформація щодо нібито підготовки росіян до наступу на Харків не відповідає дійсності.
  • 1 квітня міський голова Ігор Терехов прокоментував чутки про підготовку наступу РФ на Харків і можливість евакуації
  • 3 квітня речник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що фейки росіян про "наступ на Харків" є інформаційно-психологічною операцією, ЗСУ не фіксують формування ударних груп ворога.
  • Проросійські користувачі соцмережі X (Twitter) поширюють фейк, що для ЗСУ харків'яни - це живий щит, який гальмує ЗС РФ у масштабному наступі, і у Києві це розуміють.
  • 27 квітня Харківська обласна військова адміністрація спростувала фейки росіян про евакуацію владних установ та сімей військових із Харкова.
  • Очільник МЗС РФ Лавров першим з російських високопосадовців підтвердив мету Путіна захопити Харків.
Теги:
Харків
Суми
Сумщина
ГУР
Харківщина
Військові новини
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