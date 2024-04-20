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Війна з Росією: хроніка
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Лавров першим з російських високопосадовців підтвердив мету Путіна захопити Харків

20 квітня, 2024 субота
20:02
Війна з Росією Сергій Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час учорашнього інтерв'ю пропагандистським радіостанціям прямо заявив про намір Росії захопити місто Харків

На це звернув увагу американський Інститут вивчення війни ISW.

Дослідники кажуть, що Лавров став першим високопосадовцем Кремля, який прямо назвав Харків нинішньою безпосередньою військовою ціллю Росії.

Лавров сказав про Харків, як про місто, яке "грає не останню роль" тієї "санітарної зони", яку Путін намагається утворити в прилеглих до РФ територіях України.

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ISW зауважує, що ця "зона" може поширюватися навіть і на всю територію України - "доки існує незалежна Українська держава і доки вона бажає себе захищати".

На думку ISW, заяви Лаврова свідчать про те, що Кремль, ймовірно, використовуватиме ідею постійної зміни демілітаризованої "санітарної зони", щоб виправдати російські наступальні операції "все далі й далі вглиб України".

Що саме сказав Лавров

У п'ятницю, 18 квітня 2024 року, вийшло інтерв'ю Лаврова російським прокремлівським радіостанціям Sputnik, "Комсомольська правда" та "Говорить Москва". Модератором зустрічі з керівником дипломатії  країни-агресора виступила головна редакторка Russia Today Маргарита Симоньян.

Тема війни проти України та подальших планів російської армії на цій зустрічі була визначальною.

"Й Путін про це дуже чітко сказав, відповідаючи на питання: "Як зробити так, щоб убезпечити наші землі?". Він сказав: "Ну, треба відсувати, відсувати цю лінію, з якої вони (українці, - ред.) можуть по нас бити". Я так розумію, Харків тут грає не останню роль", - зазначив Сергій Лавров.

Щодо Харкова дивіться та слухайте з 37:38
 

22 березня про намір російського керівництва наступати на Харків повідомило російське видання Verstka, а 26 березня - Meduza.

28 березня депутат держдуми від ЛДПР, головний підозрюваний в справі щодо отруєння полонієм Олександра Литвиненка Андрій Луговий в етері програми Володимира Соловйова закликав повністю знеструмити місто Харків, аби його нинішнє українське населення якнайшвидше звідти забралося.

Теги:
Росія
Харків
Володимир Путін
російська армія
Сергій Лавров
Харківщина
Військові новини
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