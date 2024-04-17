Терехов заявив, що Харків без допомоги США може стати "другим Алеппо"
Харків може стати другим Алеппо, якщо США не ухвалять військову допомогу Україні, яка дасть змогу отримати ППО для захисту від атак Росії на великій відстані
Про це The Guardian заявив мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами, Росія змінила тактику, щоб спробувати знищити енергосистему міста та тероризувати його 1,3 млн жителів, обстрілюючи житлові райони.
Терехов наголосив, що пакет військової допомоги США на суму 60 млрд доларів, який наразі застопорився в конгресі, має "вирішальне значення для нас".
"Нам потрібна ця підтримка, щоб не допустити, щоб Харків став другим Алеппо", — сказав Терехов, маючи на увазі сирійське місто, яке зазнало інтенсивних бомбардувань російськими та сирійськими урядовими силами 10 років тому.
Алеппо за три роки інтенсивних бомбардувань стало символом розправи режиму Башара Асада з політичною опозицією. Там зафіксували використання надмірної й невибіркової військової сили проти людей, 90 відсотків яких були мирними жителями. Нині фахівці збирають свідчення масових страт, застосування касетних бомб і хімічної зброї проти цивільних в Алеппо.
- За даними "Медузи", російські силовики переконані, що країна-агресорка може окупувати Харків, проте рішення про новий масштабний наступ ще не ухвалене.
- Водночас у Центрі протидії дезінформації заявили, що інформація щодо нібито підготовки росіян до наступу на Харків не відповідає дійсності.
- 1 квітня мер Харкова Ігор Терехов сказав, що не бачить потреби в евакуації людей із міста.
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