"У Росії немає ресурсів": ЦПД спростував фейк щодо підготовки росіян до наступу на Харків
У Центрі протидії дезінформації заявили, що інформація щодо нібито підготовки росіян до наступу на Харків не відповідає дійсності, цей вкид назвали кампанією "пропаганди страху"
Про це інформує ЦПД.
Керівник ЦПД при РНБО лейтенант Андрій Коваленко зазначив, що для наступу на Харків у Росії немає ресурсів.
"Усі їхні байки про готовність до оточення міста розраховані на внутрішню та зовнішню аудиторію, і є частиною кампанії "пропаганда страху", - наголосив він.
Коваленко сказав, що Сили оборони готові до всіх можливих загроз, втім росіяни здатні лише тероризувати Харків обстрілами.
"Розмови про 350 тисяч військових, яких вони хочуть набрати для цієї задачі, погрози Соловйова - поки лише розмови. Це ІПСО. Зараз ворог здатен лише обстрілювати і тероризувати місто, і під цей терор він адаптує наративи про наступ, який неможливий. Але ворог завжди лякає наступами, користуючись обстрілами", - додав він.
- Водночас за даними "Медузи" російські силовики переконані, що Росія може окупувати Харків, проте рішення про новий масштабний наступ ще не ухвалене.
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