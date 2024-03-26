Силовики Путіна впевнені, що армія РФ здатна на окупацію Харкова, - "Медуза"
Російські силовики висловили переконання, що Росія може окупувати Харків, проте рішення про новий масштабний наступ ще не ухвалене
Про це пише Медуза, посилаючись на власні джерела.
Видання зазначає, що на думку їхніх співрозмовників, Путін планує продовжувати війну. Одне з наближених до Кремля джерел повідомило, що Путін "відчув слабкість України та готовий іти до переможного - хоч до Києва - і за ціною не постоїть" після "невдалого контрнаступу ЗСУ". Але на думку іншого співрозмовника, вище керівництво РФ ставить перед собою "більш реалістичні цілі". Йдеться, зокрема, про окупацію Харкова. Після цього так звана спеціальна військова операція нібито має поступово завершитися.
"Путін уже відкрито говорив, що для припинення регулярних обстрілів Білгородської області потрібно створити "санітарну зону" навколо неї; цей регіон РФ межує саме з Харківською областю України", - пише видання.
Джерела "Медузи" серед "російських еліт" зазначають, що високопоставлені силовики впевнені, що російська армія зможе захопити Харків, але просування далі стане проблемою.
"Символічно це теж перемога. Місто-мільйонник, де багато російськомовного населення", - сказав один зі співрозмовників.
Всі джерела наголосили, що наразі інформації про ухвалення рішення про масштабний наступ на Харків немає.
- У звіті Інституту вивчення війни (ISW) вказано, що ознак підготовки російськими окупантами потенційного наступу для захоплення Харкова наразі немає. Війська РФ виділили мінімальні сили для захисту міжнародних кордонів Росії, а цих сил буде недостатньо для такої операції.
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