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Ознаки підготовки операції РФ з оточення Харкова наразі відсутні, - ISW

23 березня, 2024 субота
07:26
Війна з Росією окупанти орки

Ознак підготовки російськими окупантами потенційного наступу для захоплення Харкова наразі немає: війська РФ виділили мінімальні сили для захисту міжнародних кордонів Росії, а цих сил буде недостатньо для такої операції

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як писали напередодні росЗМІ, окремі російські офіційні особи висловили сподівання, що збільшення чисельності військ дозволить окупантам провести майбутню наступальну операцію для оточення Харкова.

За їхніми даними, мобілізовані під час весняного призовного циклу новобранці, та "некомпетентні" резервісти начебто будуть відправлені на південний кордон Росії для виконання допоміжних функцій або у ролі прикордонних військ в рамках зусиль, спрямованих на вивільнення більш досвідчених військовослужбовців для наступу на Харків.

Джерело в адміністрації президента Росії повідомило виданню "Верстка", що російська армія потребує 300 тисяч додаткових військовослужбовців для початку операції з оточення Харкова. Там також додали, що російські військові сподіваються захопити місто, не перетворивши його на "другий Маріуполь".

Проте аналітики ISW припускають, що російська наступальна операція з оточення Харкова була б надзвичайно амбітним проєктом. Для цього росіянам потрібні тривалі пересування відкритою місцевістю, яких вони не проводили з початку повномасштабного вторгнення.

В Інституті зазначають, що наразі російські війська проводять наступальну операцію вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, метою якої є вихід до річки Оскіл у Харківській області. Однак навіть якщо ці зусилля досягнуть поставленої мети, перспективи просування російських військ у Харківську область зі східного берега річки Оскіл є такими ж складними, як і перспективи просування вздовж міжнародного кордону з Бєлгородською областю, якщо не складнішими.

"Російські війська виділили відносно мінімальні сили для захисту міжнародних кордонів Росії, і цих сил буде недостатньо для операції з оточення Харкова. Озвучений план мобілізації 300 тисяч нових військовослужбовців, може дозволити російським військам вивільнити відносно боєздатні частини вздовж лінії фронту в Україні для операції з оточення міста. Однак це відбудеться шляхом наступальних операцій на тих ділянках фронту, які російське військове командування вважає пріоритетними протягом більш ніж півторарічної кампанії в Україні", - йдеться у звіті ISW.

В Інституті раніше оцінювали, що російські війська можуть провести обмежені наступальні операції вздовж міжнародного кордону з Харківською областю, щоб відтягнути й закріпити українські війська. Крім того, така операція може стати спробою Кремля відреагувати на заклики ультранаціоналістів відтіснити ЗСУ від кордону з Бєлгородською областю, щоб відвернути увагу українців від російської наступальної операції вздовж осі Харків - Луганщина, що триває нині.

"ISW поки що не виявив жодних ознак того, що російські війська наразі готуються до наступальної операції з метою оточення Харкова", - наголошують аналітики.

  • Наприкінці лютого начальник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш зазначив, що на Куп'янському напрямку встановлено потужні фортифікаційні споруди, тож про наступ ворога на Харків говорити ще зарано.
  • Пізніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що росіяни роблять все, щоб продовжувати наступ на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, тому висновок про сповільнення дій окупантів робити зарано.
Теги:
Україна
Росія
Харків
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Куп'янськ
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