Про наступ ворога на Харків говорити ще зарано, - начальник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Євлаш
Начальник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш зазначив, що на Куп'янському напрямку встановлено потужні фортифікаційні споруди
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Про наступ росіян на Харків говорити ще дуже зарано. Наразі ворог дійсно стягує свої основні резерви поблизу населеного пункту Синьківка, куди перетягує підрозділи "Шторм-Z", "Шторм-V". Також росіяни намагаються тиснути поблизу Сіверського. Тобто ворог намагається тиснути одразу з декількох напрямків, намагаючись знайти слабку шпарину в нашій обороні для розвитку наступу. Противник активно використовує авіацію, артилерію, БПЛА. Ворог щодня зазнає великих втрат. Кожна третя рота в їхніх батальйонах є штурмовою", - пояснив Євлаш.
За словами начальника пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", на Куп'янському напрямку встановлено потужні фортифікаційні споруди.
"Ще з кінця літа на цьому напрямку проводилися потужні інженерні роботи, фортифікаційні укріплення, зводилися ряди протитанкових ровів, встановлювалися "зуби дракона", які скріплені між собою залізними тросами. Є потужне мінування як протипіхотними мінами, так і протитанковими мінами. Тобто там багато інженерних загороджень з облаштуванням опорних пунктів та встановленням важких бетонних оборонних споруд. Наше завдання в умовах снарядного дефіциту - закріпитися й зайняти максимально потужні рубежі та завдавати противнику непоправних втрат. Наразі ми перебуваємо в обороні, і наша задача - це сточувати наступальний потенціал противника. Інтенсивність боїв шалена, і зараз вона сягає свого піка", - наголосив Євлаш.
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