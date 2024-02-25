"Британський букмекер приймає ставки, яке наступне місто захопить РФ": пропагандисти вигадали новий фейк
Російська пропаганда запустила фейк, нібито у Великій Британії роблять ставки, яке наступне місто захопить РФ
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"Британський букмекер пропонує клієнтам обрати, яке українське місто перейде під контроль Росії наступним", - цю новину розповсюджують прокремлівські канали у телеграмі.
Насправді на офіційній сторінці букмекера Betfair, на якому нібито приймають такі ставки, відсутня жодна подібна інформація.
"Для створення цієї брехні кремлівські фейкороби змінили категорії на офіційному сайті за допомогою фоторедактора", - пише Spravdi.
- 24 лютого російські пропагандистські ЗМІ поширювали черговий фейк про те, що українські військові нібито застосовували американські хімічні боєприпаси проти росіян.
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