"Британський букмекер приймає ставки, яке наступне місто захопить РФ": пропагандисти вигадали новий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Британський букмекер пропонує клієнтам обрати, яке українське місто перейде під контроль Росії наступним", - цю новину розповсюджують прокремлівські канали у телеграмі.

Насправді на офіційній сторінці букмекера Betfair, на якому нібито приймають такі ставки, відсутня жодна подібна інформація.

"Для створення цієї брехні кремлівські фейкороби змінили категорії на офіційному сайті за допомогою фоторедактора", - пише Spravdi.