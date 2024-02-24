"ЗСУ застосовували американські хімічні боєприпаси проти армії РФ": кремлівські ЗМІ поширюють черговий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Сили оборони України використовували на полі бою хімічні боєприпаси американського виробництва", - таку інформацію поширюють кремлівські псевдоЗМІ.

Водночас пропаганда не конкретизує, де саме і коли проти окупантів були нібито застосовані ці боєприпаси. Окрім того, в арсеналі США відсутні запаси хімічної зброї - у Пентагоні відзвітували, що утилізація хімічних боєприпасів відбулася 10 липня 2023 року.

Насправді саме російські загарбники активно застосовують боєприпаси з хімічними речовинами - за даними командування Сил підтримки ЗСУ, з початку широкомасштабної війни росіяни вчинили 465 хімічних атак на позиції Сил оборони.