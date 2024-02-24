"ЗСУ застосовували американські хімічні боєприпаси проти армії РФ": кремлівські ЗМІ поширюють черговий фейк
Російські пропагандистські ЗМІ поширюють черговий фейк про те, що українські військові нібито застосовували американські хімічні боєприпаси проти росіян
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Сили оборони України використовували на полі бою хімічні боєприпаси американського виробництва", - таку інформацію поширюють кремлівські псевдоЗМІ.
Водночас пропаганда не конкретизує, де саме і коли проти окупантів були нібито застосовані ці боєприпаси. Окрім того, в арсеналі США відсутні запаси хімічної зброї - у Пентагоні відзвітували, що утилізація хімічних боєприпасів відбулася 10 липня 2023 року.
Насправді саме російські загарбники активно застосовують боєприпаси з хімічними речовинами - за даними командування Сил підтримки ЗСУ, з початку широкомасштабної війни росіяни вчинили 465 хімічних атак на позиції Сил оборони.
- Російські ЗМІ поширюють фейкову інформацію про те, що їхня країна нібито знищила всі запаси хімічної зброї ще у 2017 році. Проте окупанти застосовують її на фронті.
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