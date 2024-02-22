РосЗМІ поширюють фейк, що Росія знищила всі запаси хімічної зброї ще в 2017 році
Російські ЗМІ поширюють фейкову інформацію про те, що їх країна нібито знищила всі запаси хімічної зброї ще у 2017 році. Проте окупанти застосовують її на фронті
Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Усі запаси хімічної зброї росія знищила в 2017 році в умовах тотального контролю з боку Організації із заборони хімічної зброї та західних інспекторів", - такі дані пишуть російські ЗМІ з посиланням на начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Ігоря Кирилова.
Насправді у 2017 році Росія знищила лише залишки заявлених запасів, але вона має незадекларовану зброю, яку продовжує використовувати.
- Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що російські війська знову почали застосовувати отруйні речовини проти українських військових на фронті.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.38 Купівля 38.38Продаж 38.91
- EUR Купівля 41.39Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе