РосЗМІ поширюють фейк, що Росія знищила всі запаси хімічної зброї ще в 2017 році

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Усі запаси хімічної зброї росія знищила в 2017 році в умовах тотального контролю з боку Організації із заборони хімічної зброї та західних інспекторів", - такі дані пишуть російські ЗМІ з посиланням на начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Ігоря Кирилова.

Насправді у 2017 році Росія знищила лише залишки заявлених запасів, але вона має незадекларовану зброю, яку продовжує використовувати.