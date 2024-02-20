Окупанти поновили застосування отруйних речовин на фронті, - Тарнавський

Про це він повідомив у телеграм.

"І на Запорізькому напрямку, і на Донеччині росіяни поновили застосування отруйних речовин", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, загалом було зафіксовано 4 скиди гранат окупантів із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії.

Водночас в операційній зоні ОСУВ "Таврія" війська РФ за минулу добу скоротили активність авіації, завдали лише 2 авіаудари, але провели 42 бойових зіткнення та здійснили 1040 артобстрілів.

Тарнавський додав, що на Авдіївському напрямку ворог знову вчиняє спроби наступальних дій малими штурмовими групами.

Він наголосив, що ситуація залишається контрольованою, українські воїни стійко тримають оборону та активними діями нищать ворога. Так, загальні втрати росіян минулої доби на Авдіївському напрямку склали 644 особи в живій силі, в озброєнні та військовій техніці - 47 одиниць. Зокрема, це 2 танки, 29 ББМ, 8 артсистем, 8 автомобілів. Також нейтралізовано або знищено 272 БпЛА різних типів.

Крім того, Сили оборони знищили 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів та ще 1 важливий об'єкт противника.