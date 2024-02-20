Росіяни найближчими тижнями намагатимуться наступати за межі Авдіївки, - британська розвідка
Після захоплення Авдіївки на Донеччині російські окупаційні війська, ймовірно, намагатимуться продовжити свій наступ західніше від міста, але їм навряд чи вистачить для цього боєздатності
Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії.
Там нагадують, що минулого тижня війська РФ взяли під свій контроль Авдіївку, а також коксохімічний завод, розташований на північ від міста. Місто з жовтня 2023 року було об'єктом запеклих боїв і перебуває на лінії фронту з 2014-го.
За даними британської розвідки, українські війська відійшли на оборонні позиції на захід від Авдіївки.
Аналітики припускають, що російським військам не вистачає боєздатності, щоб негайно використати захоплення Авдіївки, тож окупантам буде потрібний період відпочинку та передислокації.
"Найближчими тижнями Росія, ймовірно, прагнутиме поступово розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки", - наголошують у міноборони Британії.
- Нагадаємо, з метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони 17 лютого ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що рішення щодо виходу з Авдіївки було правильним й українські бійці наразі потребують деяких видів зброї та техніки.
- Пізніше речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій розповів, що біля Авдіївки бойові дії продовжуються західніше міста.
- 20 лютого у звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначалося, що російські війська різко знизили темп своїх наступальних операцій під Авдіївкою після захоплення міста. Окупантам доведеться або взяти оперативну паузу, або перекинути підкріплення у цей район з інших ділянок фронту.
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