Росіяни найближчими тижнями намагатимуться наступати за межі Авдіївки, - британська розвідка

Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії.

Там нагадують, що минулого тижня війська РФ взяли під свій контроль Авдіївку, а також коксохімічний завод, розташований на північ від міста. Місто з жовтня 2023 року було об'єктом запеклих боїв і перебуває на лінії фронту з 2014-го.

За даними британської розвідки, українські війська відійшли на оборонні позиції на захід від Авдіївки.

Аналітики припускають, що російським військам не вистачає боєздатності, щоб негайно використати захоплення Авдіївки, тож окупантам буде потрібний період відпочинку та передислокації.

"Найближчими тижнями Росія, ймовірно, прагнутиме поступово розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки", - наголошують у міноборони Британії.