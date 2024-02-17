Умєров озвучив головні "уроки Авдіївки"
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що рішення щодо виходу з Авдіївки було правильним й українські бійці наразі потребують деяких видів зброї та техніки
Про це він написав у фейсбук.
За словами Умєрова, наші lessons learned щодо Авдіївки:
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потрібні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи
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потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів
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потрібні артилерійські снаряди.
Умєров також наголосив, що рішення берегти людей - правильне: "Авдіївку - повернемо".
- Нагадаємо, з метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
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