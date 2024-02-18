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"Бойові дії продовжуються трохи західніше Авдіївки": речник Сил оборони Таврійського напрямку

18 лютого, 2024 неділя
14:28
Війна з Росією Авдіївка

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій розповів, що біля Авдіївки бойові дії продовжуються західніше міста, а також прокоментував ситуацію на Запорізькому напрямку

Про це він розповів у етері телемарафону.

Щодо ситуації на Авдіївському напрямку, він розповів, що біля міста всі підрозділи Сил оборони, яким загрожувало блокування, відведені на нові позиції та продовжують виконувати бойові завдання, "позиції були підготовлені, здійснена фортифікація".

"Виведення було настільки успішним, наскільки це дозволяли обставини, воно було здійснене відповідно до одного з планів на один із варіантів розвитку подій, який склався, от саме такий, коли було вирішено віддати пріоритет збереженню життів бійців і припинити активні дії в межах міста Авдіївка, відійти саме на нові позиції, і там бойові дії продовжуються уже трохи західніше Авдіївки, при цьому декілька бійців опинилися в полоні", - сказав Дмитро Лиховій.

Також він зазначив, що на Авдіївському напрямку  ворог продовжує спроби наступати на село Ласточкіне.

"Там за минулу добу було відбито 14 атак, на Мар’їнському напрямку окупанти намагаються здобути якийсь успіх, але теж не мають в цьому жодних результатів. У районах Новомихайлівки, Георгіївки та Побєди, там відбито ще більше атак - 23 атаки", - повідомив речник.

Ситуація на Запорізькому напрямку 

Дмитро Лиховій також розповів, що на Запорізькому напрямку ворог 13 разів намагався атакувати позиції Сил оборони західніше Вербового та Роботиного та прокоментував чутки стосовно втрат позицій.

"Втрати позицій, зокрема на Запорізькому напрямку, щодо якого у ЗМІ є деяка пожвавленість, не допущено, натомість ворог зазнав там значних втрат, про які буде повідомлено пізніше. Ми стримуємо наступальні дії противника, завдаємо йому, так само як в Авдіївці, максимального ураження, успіху противник не має", - наголосив речник Сил оборони Таврійського напрямку.

  • 18 лютого офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що ворог застосовував свою перевагу в артилерії та авіації.
  • 18 лютого стало відомо, що за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції з жовтня 2023 року до лютого 2024 року Сили оборони ліквідували понад 47 тисяч російських військових та 1365 одиниць ворожої техніки.
  • 18 лютого голова військового комітету НАТО, лейтенант-адмірал королівського флоту Нідерландів Роб Бауер заявив, що з воєнного погляду війська РФ здобули не Авдіївку, а кілька сотень метрів території.
Теги:
Україна
Росія
військові
ЗСУ
Авдіївка
Запорізька область
Військові новини
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