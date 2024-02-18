"У воєнному плані це не велика втрата": адмірал НАТО Бауер про вихід українських військ з Авдіївки
Голова військового комітету НАТО, лейтенант-адмірал королівського флоту Нідерландів Роб Бауер заявив, що з воєнного погляду війська РФ здобули не Авдіївку, а кілька сотень метрів території
Про це він сказав у коментарі Foreign Policy.
"У воєнному плані це не велика втрата. Вони зруйнували всю інфраструктуру. Тому немає міста. Є ще пара сотень метрів", - наголосив Бауер.
Видання зазначає, що Росія захопила Авдіївку ціною величезних втрат, маючи при цьому безлімітний боєзапас і панування в повітрі. Проте вона ще далека від перемоги у війні.
Foreign Policy з посиланням на оцінки "понад 10 європейських військових чиновників та експертів" пише, що ситуація на полі бою є серйозною, але не настільки, ніби Україні загрожує крах або навіть великі невдачі на фронті.
"Песимісти програють війни. Україні важко? Так. Якби ви запитали в 1942 році у Європі: "Як йде війна?", не думаю, що знайшлося б багато оптимістів. Ми все одно перемогли", - зазначив Бауер.
Таку думку поділяє і колишній співробітник міноборони США, а нині аналітик в Атлантичній раді Крістофер Скалуба. За його словами, "це не кінець світу".
"Не схоже, що росіяни зупиняться, але й українці теж", - висловився Скалуба.
- Нагадаємо, з метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони 17 лютого ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що рішення щодо виходу з Авдіївки
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