"У воєнному плані це не велика втрата": адмірал НАТО Бауер про вихід українських військ з Авдіївки

Про це він сказав у коментарі Foreign Policy.

"У воєнному плані це не велика втрата. Вони зруйнували всю інфраструктуру. Тому немає міста. Є ще пара сотень метрів", - наголосив Бауер.

Видання зазначає, що Росія захопила Авдіївку ціною величезних втрат, маючи при цьому безлімітний боєзапас і панування в повітрі. Проте вона ще далека від перемоги у війні.

Foreign Policy з посиланням на оцінки "понад 10 європейських військових чиновників та експертів" пише, що ситуація на полі бою є серйозною, але не настільки, ніби Україні загрожує крах або навіть великі невдачі на фронті.

"Песимісти програють війни. Україні важко? Так. Якби ви запитали в 1942 році у Європі: "Як йде війна?", не думаю, що знайшлося б багато оптимістів. Ми все одно перемогли", - зазначив Бауер.

Таку думку поділяє і колишній співробітник міноборони США, а нині аналітик в Атлантичній раді Крістофер Скалуба. За його словами, "це не кінець світу".

"Не схоже, що росіяни зупиняться, але й українці теж", - висловився Скалуба.