"Авдіївка свою задачу виконана": офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про вихід військових з міста

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"У принципі всі, абсолютно всі наші військові після того, як була команда на вихід з Авдіївки у нас розуміючи ситуацію, яка склалася, настрій підійнявся попри те, що це наша територія, наше місто. Тобто вирівнявся фронт, війська у вигіднішій ситуації зараз знаходяться і тепер ми зможемо, скажімо, відчувати лікоть сусідів справа, зліва впевненіше", - пояснив військовий.

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Цехоцький наголосив, що ворог в Авдіївці має велику перевагу в артилерійських запасах та сильнв концентрація авіації.

"Це не могло не дати переваги в цьому питанні, але якою ціною. Ціна, яку вони заплатили, мабуть, відображається на їхньому настрої, ми це теж чуємо по перехопленнях, що вони там між собою говорять. Як на мене, і не тільки, а й багатьох військових, які сьогодні перебувають тут на полі бою, то це було правильне рішення і Авдіївка свою задачу виконана", - підсумував офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Що передувало

У ніч з 16 на 17 лютого з метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.

Командувач Таврійського напрямку повідомив, що під час відходу з Авдіївки на Донеччині "деяка кількість" українських захисників потрапила в російський полон.

Українські воїни з Третьої ОШБр завдали суттєвих втрат росіянам у боях за Авдіївку.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що рішення щодо виходу з Авдіївки було правильним й українські бійці наразі потребують деяких видів зброї та техніки.

Російські війська, ймовірно, тимчасово створили локальну перевагу в повітрі та змогли забезпечити наземним військам у районі Авдіївки безпосередню підтримку з повітря, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що українські військові були змушені вийти з Авдіївки через нестачу боєприпасів. Він звинуватив у цьому конгрес США.

Рух спротиву "Атеш" розповів, що українські диверсійні групи працюють по окупантах в Авдіївці.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук вважає, що відхід з Авдіївки потрібно було здійснювати раніше.