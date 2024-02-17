Росіяни спробують створити "буфер безпеки" для Авдіївки та відкинути сили України далі, - військово-політичний оглядач Коваленко

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"Найближчим часом росіяни можуть спробувати створити "буфер безпеки" для самого міста. Тобто намагатимуться відкинути наші сили від Авдіївки на таку відстань, яка може їм здаватися більш-менш безпечною, приблизно на 3-5 км", - зазначив він.

За його словами, цей "буфер безпеки" окупанти можуть для себе провести по лінії Водяне-Сєверне-Ласточкине-Степове. Можуть також охопити по лінії Сєверне-Тоненьке-Горлівка-Семенівка-Бердичі.

"Варіації можуть бути різні. Все залежить залежить від того, який ресурс вони ладні зараз витрачати в польових умовах. Адже коли росіяни зайшли саме в місто, вони почали нести втрати приблизно один до двох, один до трьох. Коли вони отримали наказ пришвидшити сам процес, їхні втрати зросли. Але коли вони знаходилися у польових умовах та здійснювали наступальні дії в полі, навіть самі російські воєнкори говорили: "так не можна наступати, ми втрачаємо один до десяти, нас так надовго не вистачить"", - зауважив Коваленко.

Тому в самих польових умовах для росіян може настати момент, коли вони розпочнуть з закріплення позиції. Окупанти не будуть витрачати багато ресурсу на створення "буферу безпеки" і можуть переключитися на інші напрямки, сказав військово-політичний оглядач.

"Це можуть бути напрямки біля самої Авдіївки, бо вона не є "вхідними воротами" до Покровська, наприклад. Росіяни навпаки, переорієнтуються на зовсім інші напрямки плацдарму. Це може бути Куп'янськ, Лиман, район Бахмуту, Часів Яр. Куп'янськ і Часів Яр є основними в їх планах по наступальних діях в подальшому. Вони можуть відновити активність на півдні, у напрямку Вугледару, де вони вже давно накопичують ресурс. Також це може бути Запорізька область, район Вербове-Роботине", - повідомив він.