Третя ОШБр відзвітувала про втрати росіян у боях за Авдіївку

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Третьої окремої штурмової бригади.

У 3 ОШБр підрахували втрати, які вони завдали росіянам з моменту передислокації.

"Попри значну перевагу в артилерії, ударних дронах та регулярному застосуванні до сотні КАБів на день, противник втратив: понад 1500 загиблими; понад 3500 пораненими та понад 20 одиниць бронетехніки", - йдеться у повідомленні.

У Третій ОШБр наголосили, що до моменту відведення бійці не дозволяли ворогу здійснити повне оточення позицій.

"Бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту. Наразі росіяни не збавляють наступальних обертів. Продовжуємо тримати оборону на Авдіївському напрямку", - додали українські воїни.