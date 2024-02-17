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Ексклюзив

Відхід з Авдіївки потрібно було здійснювати раніше, - капітан першого рангу запасу ВМС України Лакійчук

17 лютого, 2024 субота
18:24
Війна з Росією 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук погоджується з рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про виведення українських військ з Авдіївки

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Я погоджуюсь з генералом Сирським. Однозначно, коли є вибір між утриманням території і збереженням війська, потрібно обирати другий варіант. Адже військо у нас одне. Якщо ми його втратимо, то захищати нас буде нікому. З моєї точки зору, відхід з Авдіївки потрібно було здійснювати дещо раніше, але командування на місці краще знає свої ресурси та можливості", - сказав Лакійчук.

За його словами, ця ситуація, в загальному, не покращує українські позиції на фронті. Але говорити про можливість подальшого утримання Авдіївки сенсу вже не було.

"Коли оцінюється ситуація на фронті, оцінюються в першу чергу сили противника та наші сили. Вже потім беруться до уваги географічні умови, в яких ведеться оборона. Співвідношення сил і ресурсів було таке, що говорити про можливість подальшого утримання Авдіївки сесну не було. Була загроза оточення угрупування і треба було приймати рішення. Був вибір, або відводити війська, або зрізати ворожі щупальця на півдні і на півночі, з метою зняти цю загрозу. Але все залежало від людських і матеріальних ресурсів, боєприпасів в тому числі. На жаль, ресурсів у нас обмаль. Противник має у 7-10 разів перевагу на цій ділянці фронту", - повідомив Лакійчук.

Тож Авдіївська операція добігає кінця, вона була складна, каже капітан першого рангу запасу ВМС.

"Останній етап був надскладний, і далі буде багато неприємних повідомлень. Але треба розуміти, що організувати відступ дуже складно на будь-якому рівні. Наше командування зробило все, що змогло", - додав він.

  • Нагадаємо, з метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
  • Командувач Таврійського напрямку повідомив, що під час відходу з Авдіївки на Донеччині "деяка кількість" українських захисників потрапила в російський полон.
  • Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що рішення щодо виходу з Авдіївки було правильним й українські бійці наразі потребують деяких видів зброї та техніки.

 
Теги:
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Військові новини
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