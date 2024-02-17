Відхід з Авдіївки потрібно було здійснювати раніше, - капітан першого рангу запасу ВМС України Лакійчук
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук погоджується з рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про виведення українських військ з Авдіївки
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".
"Я погоджуюсь з генералом Сирським. Однозначно, коли є вибір між утриманням території і збереженням війська, потрібно обирати другий варіант. Адже військо у нас одне. Якщо ми його втратимо, то захищати нас буде нікому. З моєї точки зору, відхід з Авдіївки потрібно було здійснювати дещо раніше, але командування на місці краще знає свої ресурси та можливості", - сказав Лакійчук.
За його словами, ця ситуація, в загальному, не покращує українські позиції на фронті. Але говорити про можливість подальшого утримання Авдіївки сенсу вже не було.
"Коли оцінюється ситуація на фронті, оцінюються в першу чергу сили противника та наші сили. Вже потім беруться до уваги географічні умови, в яких ведеться оборона. Співвідношення сил і ресурсів було таке, що говорити про можливість подальшого утримання Авдіївки сесну не було. Була загроза оточення угрупування і треба було приймати рішення. Був вибір, або відводити війська, або зрізати ворожі щупальця на півдні і на півночі, з метою зняти цю загрозу. Але все залежало від людських і матеріальних ресурсів, боєприпасів в тому числі. На жаль, ресурсів у нас обмаль. Противник має у 7-10 разів перевагу на цій ділянці фронту", - повідомив Лакійчук.
Тож Авдіївська операція добігає кінця, вона була складна, каже капітан першого рангу запасу ВМС.
"Останній етап був надскладний, і далі буде багато неприємних повідомлень. Але треба розуміти, що організувати відступ дуже складно на будь-якому рівні. Наше командування зробило все, що змогло", - додав він.
- Нагадаємо, з метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
- Командувач Таврійського напрямку повідомив, що під час відходу з Авдіївки на Донеччині "деяка кількість" українських захисників потрапила в російський полон.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що рішення щодо виходу з Авдіївки було правильним й українські бійці наразі потребують деяких видів зброї та техніки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.8 Купівля 37.8Продаж 38.38
- EUR Купівля 40.71Продаж 41.53
- Актуальне
- Важливе