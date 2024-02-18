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В ISW оцінили, завдяки чому росіянам вдалося захопити Авдіївку

18 лютого, 2024 неділя
08:22
Війна з Росією Донеччина, Авдіївка, Желанне

Російські війська, ймовірно, тимчасово створили локальну перевагу в повітрі та змогли забезпечити наземним військам у районі Авдіївки безпосередню підтримку з повітря

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що, ймовірно, це вперше росіянам вдалася така операція в Україні.

Війська РФ кожну добу випускали не менше 60 авіабомб, що коригуються по українських позиціях в Авдіївці. Пов'язаний із Кремлем блогер заявив 17 лютого, що лише за останні 48 годин російські війська випустили 250 таких бомб по одному конкретному району Авдіївки.

Російські джерела вважають, що використання окупантами авіабомб, що коригуються, дозволило російським військам отримати перевагу в повітрі в цьому районі.

У звіті додається, що з початку 2023 року російські збройні сили поступово збільшили використання плануючих бомб. Але нещодавнє масове застосування авіабомб в Авдіївці – це перший випадок, коли російська авіація масштабно застосувала їх для забезпечення підтримки з повітря наступаючим піхотним військам.

Здатність Росії завдавати ці масові удари протягом кількох днів на найактивнішій ділянці лінії фронту свідчить про те, що українські сили не змогли відмовити їм у доступі до повітряного простору навколо Авдіївки, і російські сили, ймовірно, використали цю тимчасову локалізовану перевагу в повітрі, щоб полегшити захоплення значної частини міста.

При цьому в ISW наголосили, що затримки західної безпекової допомоги можуть призвести до подальших значних обмежень для української протиповітряної оборони. Це може дозволити російським силам повторити повітряну підтримку, яка сприяла масштабному просуванню Росії в Авдіївці. 

Зазначається, що обмежена кількість систем протиповітряної оборони, скорочення запасів ракет протиповітряної оборони та постійні російські ракетні та безпілотні удари по тилових містах, ймовірно, змусять Україну зробити важкий вибір щодо того, які ділянки лінії фронту отримають прикриття ППО. 

А російська перевага в повітрі дозволить російським військам більш агресивно просуватися вздовж лінії фронту. 

  • Нагадаємо, з метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони 17 лютого ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
  • Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що рішення щодо виходу з Авдіївки було правильним й українські бійці наразі потребують деяких видів зброї та техніки.
Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
Авдіївка
Світ про Україну
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