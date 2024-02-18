Бездіяльність конгресу призвела до помітних успіхів РФ на фронті, - Байден

Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.

"Сьогодні вранці українські військові були змушені піти з Авдіївки після того, як українським солдатам довелося унормувати боєприпаси через скорочення запасів внаслідок бездіяльності конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за останні кілька місяців", - сказав Байден.

Він закликав конгрес до негайного ухвалення законопроєкту про додаткове фінансування національної безпеки для поповнення запасів українських сил.

Президент США підтвердив сильну двопартійну підтримку в уряді країни та серед американського народу суверенітету і територіальної цілісності України.

Він також закликав накласти витрати на уряд Росії, щоб притягнути його до відповідальності за свої дії.