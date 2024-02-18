Бездіяльність конгресу призвела до помітних успіхів РФ на фронті, - Байден
Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що українські військові були змушені вийти з Авдіївки через нестачу боєприпасів. Він звинуватив у цьому конгрес США
Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.
"Сьогодні вранці українські військові були змушені піти з Авдіївки після того, як українським солдатам довелося унормувати боєприпаси через скорочення запасів внаслідок бездіяльності конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за останні кілька місяців", - сказав Байден.
Він закликав конгрес до негайного ухвалення законопроєкту про додаткове фінансування національної безпеки для поповнення запасів українських сил.
Президент США підтвердив сильну двопартійну підтримку в уряді країни та серед американського народу суверенітету і територіальної цілісності України.
Він також закликав накласти витрати на уряд Росії, щоб притягнути його до відповідальності за свої дії.
- Також напередодні Байден назвав обурливими дії членів Палати представників, які пішли на двотижневі канікули без ухвалення допомоги Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.8 Купівля 37.8Продаж 38.38
- EUR Купівля 40.71Продаж 41.53
- Актуальне
- Важливе