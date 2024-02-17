"Про що вони думають?": Байден відреагував на канікули конгресу замість ухвалення пакета допомоги Україні

Про це він сказав під час виступу в Білому домі, передає Укрінформ.

"Зараз час, щоб вони активізувалися, чи вам не здається?" - зауважив Байден у відповідь на прохання прокоментувати дії Палати представників, яка пішла на двотижневі канікули, відмовившись ухвалити допомогу Україні.

"Два тижні! Про що вони думають?" - додав американський лідер.

Він назвав цей крок дивним, обурливим і таким, що посилює стурбованість у світі стосовно Сполучених Штатів як надійного союзника й партнера.

У відповідь на запитання, чи підштовхне смерть Навального законодавців до ухвалення рішення про відновлення допомоги Україні, Байден сказав, що має таке сподівання.

Водночас президент висловив нерозуміння позиції республіканців, які підтримують заяви Дональда Трампа про те, що той заохочуватиме Росію нападати на інші країни НАТО, якщо вони не збільшать свої внески у сферу оборони.