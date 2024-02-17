В Авдіївці працюють українські ДРГ, - "Атеш"
Рух спротиву "Атеш" розповів, що українські диверсійні групи працюють по окупантах в Авдіївці
Про це пише телеграм-канал руху спротиву "Атеш".
"Атеш" має агентів у підрозділах росіян, які перебувають в Авдіївці. За їхніми словами, жодного святкового настрою щодо взяття міста немає.
"Українські ДРГ не дають жодного спокою окупантам, малими групами у формі противника проводять диверсії на позиціях рашистів та завдають їм значних втрат. За останні кілька годин провели кілька таких рейдів та знищили до десяти осіб особового складу", - йдеться у повідомленні.
У русі спротиву наголосили, що "перемога" для росіян в Авдіївці не така вже й солодка, як вони очікували.
- У ніч з 16 на 17 лютого з метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.8 Купівля 37.8Продаж 38.38
- EUR Купівля 40.71Продаж 41.53
- Актуальне
- Важливе