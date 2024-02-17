В Авдіївці працюють українські ДРГ, - "Атеш"

Про це пише телеграм-канал руху спротиву "Атеш".

"Атеш" має агентів у підрозділах росіян, які перебувають в Авдіївці. За їхніми словами, жодного святкового настрою щодо взяття міста немає.

"Українські ДРГ не дають жодного спокою окупантам, малими групами у формі противника проводять диверсії на позиціях рашистів та завдають їм значних втрат. За останні кілька годин провели кілька таких рейдів та знищили до десяти осіб особового складу", - йдеться у повідомленні.

У русі спротиву наголосили, що "перемога" для росіян в Авдіївці не така вже й солодка, як вони очікували.