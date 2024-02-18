За 4 місяці оборони Авдіївки армія РФ втратила понад 47 тисяч військових

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На Авдіївському напрямку своєю мужністю, стійкістю і героїзмом українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій", - написав він.

Так, загальні втрати російських військ на Авдіївському напрямку з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року склали:

особового складу – 47 186 осіб;

танки – 364;

артилерійські системи – 248;

бойові бронемашини – 748;

літаки – 5.

"Дякую кожному воїну за стійкість, мужність та героїзм! За кожного знищеного окупанта! За кожен спалений танк та бронемашину!", - додав Тарнавський.