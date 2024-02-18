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Війна з Росією: хроніка
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За 4 місяці оборони Авдіївки армія РФ втратила понад 47 тисяч військових

18 лютого, 2024 неділя
12:09
Війна з Росією Авдіївка

За чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції з жовтня 2023 року до лютого 2024 року Сили оборони ліквідували понад 47 тисяч російських військових та 1365 одиниць ворожої техніки

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На Авдіївському напрямку своєю мужністю, стійкістю і героїзмом українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій", - написав він.

Так, загальні втрати російських військ на Авдіївському напрямку з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року склали:

  • особового складу – 47 186 осіб;
  • танки – 364;
  • артилерійські системи  – 248;
  • бойові бронемашини – 748;
  • літаки – 5.

"Дякую кожному воїну за стійкість, мужність та героїзм! За кожного знищеного окупанта! За кожен спалений танк та бронемашину!", - додав Тарнавський.

  • Нагадаємо, з метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони 17 лютого ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
  • Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що рішення щодо виходу з Авдіївки було правильним й українські бійці наразі потребують деяких видів зброї та техніки.
Теги:
російська армія
ЗСУ
Авдіївка
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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