Окупанти уповільнили темп наступу після захоплення Авдіївки, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно із заявою речника Таврійського угруповання військ Дмитра Лиховія, за минулу добу кількість російських обстрілів на Авдіївському напрямку суттєво зменшилася. Також істотно зменшилися російські обстріли й активність авіації у цьому районі. Він зазначив, що наразі окупанти перегруповуються та ведуть розчищення міста.

Тим часом українські сили відійшли на нову лінію оборони, яку Збройні сили підготували заздалегідь й укріпили на "кількох рівнях".

У звіті зазначається, що російським силам, імовірно, доведеться провести оперативну паузу, перш ніж відновити суттєві наступальні операції на Авдіївському напрямку, або перекинути на ділянку додаткові підкріплення з інших ділянок фронту, щоб не допустити кульмінації дій біля міста.

"Російські сили мають резерви для такого підсилення в інших секторах, однак ISW не помітив жодних ознак того, що російське командування зараз переміщує ці резерви вбік Авдіївки", - наголошують експерти.

Водночас Лиховій та речник Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш навпаки заявили, що російське командування, ймовірно, найближчим часом перекине сконцентровані навколо Авдіївки сили, на інші, невизначені ділянки лінії фронту.

За словами Євлаша, російським військам, ймовірно, знадобиться щонайменше тиждень, щоб перекинути підрозділи з Авдіївки в бій у невизначених районах фронту.

"ISW поки не спостерігає жодних ознак того, як російські сили вирішать розподілити свою живу силу, що наразі дислокується поблизу Авдіївки", - йдеться у звіті.