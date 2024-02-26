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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни поширюють черговий фейк про "здачу Харкова". Терехов відреагував

26 лютого, 2024 понедiлок
21:46
Війна з Росією

Російські телеграм-канали поширюють фейк про те, що керівництво Харкова нібито готується тікати з міста. Міський голова Ігор Терехов відреагував на ворожий вкид

Про черговий фейк росіян повідомили у Центрі протидії дезінформації.

За словами роспропаганди про підготовку до нібито здачі міста свідчить виділення коштів на ремонт доріг у районі Люботина та Коротича.

Таким чином ворог намагається деморалізувати суспільство та посіяти панічні настрої.

"За словами заступника голови ГУР МО Вадима Скібіцького, нині окупанти не мають достатньо сил та засобів, щоб почати потужну наступальну операцію на західному (Харків, Суми, Чернігів, Київська область) стратегічному напрямку", - зазначають в ЦПД.

Також пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що північний кордон постійно укріплюється, а кількість російських військ, які стоять на північному кордоні, відслідковується.

На вкид росіян відреагував і міський голова Харкова Терехов.

"Всім давно відомо, що в Росії існують дві великі проблеми: дурні та дороги… І найгірше стає, коли перші починають замислюватись над другими. Слава всім, хто захищає наш Харків, нашу Україну й українців!" - написав він.

  • 25 лютого повідомлялось, що російська пропаганда запустила фейк, нібито у Великій Британії роблять ставки, яке наступне місто захопить РФ.
Теги:
Україна
Росія
Харків
фейк
пропаганда
російські фейки
Ігор Терехов
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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