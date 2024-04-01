Терехов прокоментував чутки про підготовку наступу РФ на Харків і можливість евакуації
Мер Харкова Ігор Терехов переконаний, що містяни готові до будь-якого розвитку подій на фронті й залякати їх російським окупантам не вдасться
Про це міський голова Харкова сказав в інтерв'ю LIGA.net.
Відповідаючи на запитання щодо того, чи можливий наступ РФ на Харків, Терехов сказав: "Неважливо, що готує ворог. Важливо – як ми будемо давати відсіч. А щоб це зробити, потрібно багато факторів, насамперед військовий".
"Щодо виснаження Харкова – росіянам це не вдасться. Паніки у місті немає. Залякування Росії не працюють – люди згуртовані", - додав він.
Коментуючи можливість евакуації з Харкова, Терехов сказав, що не бачить приводів для цього.
"Евакуація йде з області, де тривають бойові дії. І ці люди їдуть до Харкова. Наразі у місті - 1,3 млн мешканців. Поки ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати й змусити нервувати містян", - сказав мер.
Також він назвав найгірший, на його думку, сценарій для Харкова.
"Найгірший прогноз для мене – це постійні обстріли Харкова. Тому нам і потрібні сучасні системи протиповітряної оборони", - сказав Терехов.
"Щодо сухопутної операції Росії на Харків – це інформаційна спецоперація ворога. Не варто підтримувати й розповсюджувати їхні меседжі", - резюмував він.
- За даними "Медузи", російські силовики переконані, що країна-агресорка може окупувати Харків, проте рішення про новий масштабний наступ ще не ухвалене.
- Водночас у Центрі протидії дезінформації заявили, що інформація щодо нібито підготовки росіян до наступу на Харків не відповідає дійсності.
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