Терехов прокоментував чутки про підготовку наступу РФ на Харків і можливість евакуації

Про це міський голова Харкова сказав в інтерв'ю LIGA.net.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи можливий наступ РФ на Харків, Терехов сказав: "Неважливо, що готує ворог. Важливо – як ми будемо давати відсіч. А щоб це зробити, потрібно багато факторів, насамперед військовий".

"Щодо виснаження Харкова – росіянам це не вдасться. Паніки у місті немає. Залякування Росії не працюють – люди згуртовані", - додав він.

Коментуючи можливість евакуації з Харкова, Терехов сказав, що не бачить приводів для цього.

"Евакуація йде з області, де тривають бойові дії. І ці люди їдуть до Харкова. Наразі у місті - 1,3 млн мешканців. Поки ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати й змусити нервувати містян", - сказав мер.

Також він назвав найгірший, на його думку, сценарій для Харкова.

"Найгірший прогноз для мене – це постійні обстріли Харкова. Тому нам і потрібні сучасні системи протиповітряної оборони", - сказав Терехов.

"Щодо сухопутної операції Росії на Харків – це інформаційна спецоперація ворога. Не варто підтримувати й розповсюджувати їхні меседжі", - резюмував він.